Tân binh đầu tiên Mourinho muốn mang về Real

Sau khi đạt thỏa thuận dẫn dắt Real Madrid, HLV Jose Mourinho cũng bắt đầu tham gia vào kế hoạch tái thiết lực lượng cho mùa giải mới.

Theo Defensa Central, Mourinho đã thúc giục các quan chức Real xúc tiến thương vụ chiêu mộ Rodri từ Man City. Tiền vệ người Tây Ban Nha được xem là mục tiêu ưu tiên của nhà cầm quân 63 tuổi nhằm nâng cấp tuyến giữa.

Rodri vừa trải qua mùa giải đầy khó khăn vì chấn thương dây chằng chéo trước và chưa hoàn toàn lấy lại thể trạng tốt nhất. Tuy nhiên, đẳng cấp của chủ nhân Quả bóng Vàng 2024 vẫn được đánh giá rất cao khi đạt thể trạng sung mãn. Đáng chú ý, tuyển thủ Tây Ban Nha từng thừa nhận mong muốn trở về quê nhà thi đấu trong tương lai.

Mức phí dành cho Rodri được cho là khoảng 30 triệu euro, con số được xem là khá dễ tiếp cận với Real Madrid nếu thương vụ thực sự được đẩy mạnh trong mùa hè này.

Về phía Man City, HLV Pep Guardiola khẳng định ông không muốn cản bước học trò nếu Rodri muốn chuyển tới Bernabeu. Dù vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh đội chủ sân Etihad vẫn mong muốn giữ chân tiền vệ 29 tuổi lâu dài và đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng.

Sau mùa bóng thất vọng khi Real Madrid trắng tay trên mọi đấu trường và nội bộ phòng thay đồ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, ban lãnh đạo đội bóng muốn thực hiện một cuộc cải tổ mạnh mẽ.

Jorge Valdano, cựu Giám đốc Điều hành của Real Madrid, cho rằng Mourinho cần ít nhất 5 tân binh để cải thiện thành tích của CLB, bao gồm 4 hậu vệ và 1 tiền vệ trung tâm.

