Liverpool 'ngộp thở' với khán đài PSG

  • Thứ năm, 9/4/2026 06:07 (GMT+7)
Nhóm cổ động viên trung thành của Paris Saint Germain tạo nên màn tifo khổng lồ mang hình Hulk, tiếp lửa cho đội nhà áp đảo Liverpool ngay từ đầu trận.

CĐV PSG cuồng nhiệt từ ngoài sân đến khán đài.

Liverpool chịu áp lực lớn sau màn trình diễn thất vọng trước Manchester City tại FA Cup. Tại Paris, họ tiếp tục gặp khó trước sức ép từ cả đối thủ lẫn bầu không khí "ngộp thở" từ trên khán đài.

Parc des Princes trở thành tâm điểm của Champions League khi CĐV PSG trình diễn một trong những màn tifo ấn tượng nhất mùa giải.

Trước giờ bóng lăn, các cổ động viên nhiệt tình của đội chủ nhà giương cao hình ảnh Hulk khổng lồ, phối hai màu đỏ - xanh đặc trưng, xé toạc logo Liverpool. Dòng thông điệp “Hãy đánh thức Hulk bên trong bạn" được gửi thẳng đến các cầu thủ PSG.

Bên cạnh màn tifo chính, các CĐV PSG còn trình diễn thêm một hình ảnh khác lấy cảm hứng từ Hulk với kích thước nhỏ hơn, mô tả một cầu thủ "thức tỉnh" sức mạnh và xé toạc áo đấu. Những chi tiết này góp phần biến Parc des Princes thành một "pháo đài" với tinh thần chiến đấu ngút trời.

Không khí trên khán đài nhanh chóng lan xuống sân. PSG nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 11. Desire Doue là người lập công sau một tình huống dứt điểm bên cánh phải. Bóng chạm Ryan Gravenberch đổi hướng, khiến thủ môn Giorgi Mamardashvili hoàn toàn bất lực.

Pha lập công này giúp Doue đi vào danh sách những cầu thủ trẻ đạt mốc 10 bàn tại Champions League, đứng sau các tên tuổi như Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Jude Bellingham và Karim Benzema.

Liverpool chơi thiếu sức sống và nhận thêm một bàn thua ở phút thứ 65 sau hàng loạt cơ hội của đội chủ nhà, người lập công là Khvicha Kvaratskhelia.

PSG tạm chiếm lợi thế sau lượt đi với chiến thắng 2-0, trong khi Liverpool vẫn còn cơ hội ở trận lượt về. Tuy nhiên, họ sẽ cần nhiều hơn một khoảnh khắc loé sáng nếu muốn đảo chiều cục diện.

PSG không còn sợ 'bom tiền', Liverpool mới là kẻ lạc lối

Sự chuyển hướng chiến lược giúp PSG chạm tay vào Champions League, trong khi Liverpool lại đối diện những dấu hỏi sau mùa hè chi tiêu kỷ lục.

11 giờ trước

Hakimi cam kết tương lai với PSG

Sau khi cán mốc 200 trận cho PSG, Achraf Hakimi liền có động thái bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài với đội bóng.

13:00 4/4/2026

Liverpool đối đầu PSG - khi Pharaoh đối đầu với 'phù thủy' xứ Gruzia Màn thư hùng giữa hai chân chạy cánh hàng đầu bóng đá đương đại hứa hẹn sẽ đem đến cho người hâm mộ một cặp đấu mãn nhãn và vô cùng cảm xúc.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Đào Trần

PSG Karim Benzema Hulk Paris Saint Germain Liverpool Champions League

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

Tranh cai trong ngay Liverpool thua PSG hinh anh

Tranh cãi trong ngày Liverpool thua PSG

4 phút trước 07:00 9/4/2026

0

Rạng sáng 9/4, trận thắng 2-0 của PSG trước Liverpool tại Parc des Princes thổi bùng tranh cãi dữ dội quanh công tác trọng tài.

Rashford gay tranh cai hinh anh

Rashford gây tranh cãi

4 phút trước 06:59 9/4/2026

0

Tiền đạo Marcus Rashford bỏ lỡ nhiều cơ hội dù được tạo điều kiện thuận lợi ở trận thua 0-2 trước Atletico Madrid tại tứ kết lượt đi Champions League rạng sáng 9/4.

Pepe cung khong nhieu the do hon Cubarsi hinh anh

Pepe cũng không nhiều thẻ đỏ hơn Cubarsi

5 phút trước 06:58 9/4/2026

0

Chiếc thẻ đỏ của Pau Cubarsi trong trận thua 0-2 trước Atletico Madrid một lần nữa phơi bày vấn đề kỷ luật kéo dài của Barcelona tại sân chơi châu Âu.

