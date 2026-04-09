Liverpool 'ngộp thở' với khán đài PSG

Nhóm cổ động viên trung thành của Paris Saint Germain tạo nên màn tifo khổng lồ mang hình Hulk, tiếp lửa cho đội nhà áp đảo Liverpool ngay từ đầu trận.

CĐV PSG cuồng nhiệt từ ngoài sân đến khán đài.

Liverpool chịu áp lực lớn sau màn trình diễn thất vọng trước Manchester City tại FA Cup. Tại Paris, họ tiếp tục gặp khó trước sức ép từ cả đối thủ lẫn bầu không khí "ngộp thở" từ trên khán đài.

Parc des Princes trở thành tâm điểm của Champions League khi CĐV PSG trình diễn một trong những màn tifo ấn tượng nhất mùa giải.

Trước giờ bóng lăn, các cổ động viên nhiệt tình của đội chủ nhà giương cao hình ảnh Hulk khổng lồ, phối hai màu đỏ - xanh đặc trưng, xé toạc logo Liverpool. Dòng thông điệp “Hãy đánh thức Hulk bên trong bạn" được gửi thẳng đến các cầu thủ PSG.

Bên cạnh màn tifo chính, các CĐV PSG còn trình diễn thêm một hình ảnh khác lấy cảm hứng từ Hulk với kích thước nhỏ hơn, mô tả một cầu thủ "thức tỉnh" sức mạnh và xé toạc áo đấu. Những chi tiết này góp phần biến Parc des Princes thành một "pháo đài" với tinh thần chiến đấu ngút trời.

Không khí trên khán đài nhanh chóng lan xuống sân. PSG nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 11. Desire Doue là người lập công sau một tình huống dứt điểm bên cánh phải. Bóng chạm Ryan Gravenberch đổi hướng, khiến thủ môn Giorgi Mamardashvili hoàn toàn bất lực.

Pha lập công này giúp Doue đi vào danh sách những cầu thủ trẻ đạt mốc 10 bàn tại Champions League, đứng sau các tên tuổi như Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Jude Bellingham và Karim Benzema.

Liverpool chơi thiếu sức sống và nhận thêm một bàn thua ở phút thứ 65 sau hàng loạt cơ hội của đội chủ nhà, người lập công là Khvicha Kvaratskhelia.

PSG tạm chiếm lợi thế sau lượt đi với chiến thắng 2-0, trong khi Liverpool vẫn còn cơ hội ở trận lượt về. Tuy nhiên, họ sẽ cần nhiều hơn một khoảnh khắc loé sáng nếu muốn đảo chiều cục diện.

