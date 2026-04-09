Liverpool ra phán quyết về Arne Slot

Tương lai của HLV Arne Slot trở nên mong manh hơn bao giờ hết sau thất bại 0-2 trước Paris Saint-Germain tại tứ kết Champions League vào rạng sáng 9/4.

Theo The Athletic, ban lãnh đạo Fenway Sports Group đưa ra điều kiện để Slot tiếp tục tại, đó là Liverpool phải vô địch Champions League mùa này. Điều đó đồng nghĩa với việc trận lượt về tại Anfield gần như là cơ hội cuối cùng để ông cứu lấy chiếc ghế của mình.

Mùa giải năm nay chứng kiến sự sa sút rõ rệt của Liverpool. Thất bại nặng nề 0-4 trước Manchester City tại FA Cup trước đó đã khiến niềm tin dành cho Slot lung lay dữ dội.

Trận thua PSG tiếp tục là minh chứng cho sự bất ổn, khi đây đã là thất bại thứ 17 của đội bóng vùng Merseyside trên mọi đấu trường, con số tệ nhất kể từ mùa giải thảm họa 2014/15. Đây là điều không thể chấp nhận, sau khi đội chủ sân Anfield đã dốc nửa tỷ euro cho công tác chuyển nhượng.

Dù vậy, trước những đồn đoán về tương lai, Slot vẫn tỏ ra bình tĩnh. Ông khẳng định không để những áp lực bên ngoài ảnh hưởng đến công việc, đồng thời thừa nhận PSG và Manchester City là hai trong số những đối thủ khó chơi nhất thế giới hiện tại.

Trước khi bước vào trận “sinh tử” tại Champions League, Liverpool sẽ có cuộc tiếp đón Fulham tại Premier League. Đây có thể là cơ hội để họ lấy lại tinh thần, nhưng rõ ràng mọi ánh mắt vẫn sẽ đổ dồn vào màn tái đấu với PSG, nơi quyết định số phận của Arne Slot.

