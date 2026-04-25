Rooney chê Real Madrid như đội bóng lạc lối

Wayne Rooney chỉ trích gay gắt màn trình diễn của Real Madrid sau trận hòa 1-1 trước Real Betis thuộc vòng 32 La Liga rạng sáng 25/4, đồng thời đặt dấu hỏi lớn về năng lực cầm quân của HLV Alvaro Arbeloa.

Real Madrid tiếp tục gây thất vọng khi để Real Betis gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ, qua đó tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch La Liga. Sau trận đấu, Wayne Rooney đưa ra những nhận xét nặng nề về đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

“Khi nhìn vào màn trình diễn đó, tôi thật sự khó thấy đây là một tập thể đúng nghĩa”, cựu tiền đạo người Anh nói.

Rooney cho rằng với chất lượng đội hình và lịch sử của Real Madrid, những gì đội bóng thể hiện trên sân là không thể chấp nhận. Dù thừa nhận Real Madrid bị từ chối một quả phạt đền rõ ràng, Rooney nhấn mạnh đội bóng lớn không thể lấy quyết định của trọng tài làm lý do bào chữa.

Theo ông, vấn đề lớn nhất nằm ở khu kỹ thuật. “HLV rõ ràng thiếu kinh nghiệm để xử lý áp lực ở một CLB cỡ này”, Rooney nhận định.

Cựu đội trưởng Manchester United cho biết ông không thấy kế hoạch chiến thuật rõ ràng, không thấy tinh thần tập thể và cũng không thấy khả năng quản lý trận đấu từ Real Madrid. Rooney đặc biệt nhấn mạnh tình huống Real Madrid dẫn bàn ở cuối trận nhưng vẫn để Betis xuyên thủng hàng thủ và gỡ hòa. Ông cho rằng đó là trách nhiệm trực tiếp của người chỉ đạo bên ngoài đường biên.

“Bạn cần một thủ lĩnh biết cách kết thúc những trận đấu như thế. Còn lúc này, Real Madrid giống một nhóm cá nhân đi lang thang mà không có bản đồ”, Rooney kết luận.

Trận hòa trước Betis khiến Real Madrid bị Barcelona bỏ xa trong cuộc đua vô địch, còn áp lực dành cho Arbeloa ngày càng lớn ở giai đoạn quyết định mùa giải.