Công việc của HLV Postecoglou sau khi rời Tottenham

Ange Postecoglou trở lại bóng đá trong vai trò mới của UEFA sau khi chia tay Tottenham.

Postecoglou bị Tottenham sa thải dù cùng đội vô địch Europa League.

Cựu thuyền trưởng Tottenham Hotspur được bổ nhiệm vào nhóm Quan sát viên Kỹ thuật, bộ phận chuyên phân tích xu hướng chiến thuật tại các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Nhà cầm quân 60 tuổi bắt đầu công việc từ đầu năm 2026 và vừa xuất hiện tại Anfield cho nhiệm vụ đáng chú ý đầu tiên. Ông theo dõi trận tứ kết lượt về Champions League giữa Liverpool và Paris Saint-Germain hôm 15/4, khi đội chủ sân Anfield bị loại sau thất bại 0-2.

Trong báo cáo chuyên môn, Postecoglou tập trung vào cách Liverpool tổ chức pressing và chuyển đổi giữa kèm người với phòng ngự khu vực. Ông cho rằng đội bóng của HLV Arne Slot vẫn giữ được cấu trúc chiến thuật rõ ràng dù gặp nhiều khó khăn trước PSG.

Sự xuất hiện của Postecoglou tại Anfield lập tức tạo ra nhiều bàn luận. Một bộ phận người hâm mộ Liverpool tò mò khi chiến lược gia người Australia từng nhiều lần thừa nhận có cảm tình với đội bóng vùng Merseyside từ nhỏ.

Tuy nhiên, UEFA xác nhận chuyến đi hoàn toàn phục vụ chuyên môn. Báo cáo của Postecoglou sẽ được đưa vào tài liệu tổng kết kỹ thuật mùa giải 2025/26, nhằm hỗ trợ các HLV và Liên đoàn thành viên nghiên cứu xu hướng bóng đá hiện đại.

Postecoglou hiện làm việc cùng nhiều tên tuổi lớn như Gareth Southgate, Roberto Martinez và Ole Gunnar Solskjaer.

Trong khi đó, đội bóng cũ Tottenham đang rơi vào tình cảnh thê thảm khi từ một CLB dự Champions League, họ rơi vào nhóm có nguy cơ xuống hạng tại Premier League. Hiện đội bóng mới có 31 điểm sau 33 trận và đứng ở vị trí thứ 18 trên BXH.

Highlights Tottenham 2-2 Brighton Đêm 18/4, Tottenham hòa Brighton với tỷ số 2-2 thuộc vòng 33 Premier League.

