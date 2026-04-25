Fan Premier League đếm ngày Tottenham sụp đổ

Rạng sáng 25/4, Nottingham Forest đại thắng 5-0 trước Sunderland để tiến sát cột mốc trụ hạng, đồng thời đẩy áp lực cực lớn lên Tottenham Hotspur và West Ham.

Tottenham rơi vào tình thế sống còn.

Nottingham Forest tạo nên màn thị uy sức mạnh khi nghiền nát Sunderland 5-0 ngay trên sân khách ở vòng 34 Premier League.

Chiến thắng này giúp Forest nâng tổng điểm lên 39 khi mùa giải còn bốn vòng. Họ chỉ cần thêm một trận hòa để chạm mốc 40 điểm, con số thường được xem là đủ an toàn trong cuộc đua trụ hạng.

Kết quả này khiến cuộc chiến trụ hạng trở nên nóng bỏng với West Ham United và Tottenham Hotspur. West Ham đang có 33 điểm, còn Tottenham mới sở hữu 31 điểm trước vòng đấu then chốt cuối tuần này.

Trong khi Forest gần như thoát hiểm, áp lực giờ dồn hết lên hai tên tuổi lớn của thành London khiến họ rơi vào tình thế chao đảo. Chỉ một cú sảy chân nữa, cơn ác mộng xuống hạng có thể thành hiện thực.

Một CĐV viết trên X: "Vậy là cuộc đua trụ hạng chỉ còn màn đấu súng giữa Spurs và West Ham. Quá sốc!". Một người khác thêm vào: "Trời ơi, Spurs nên chuẩn bị xuống hạng đi".

Trong khi đó, nhiều người chú ý với một bình luận mang tính châm biếm khác: "Chỉ cần West Ham làm tốt nhiệm vụ nữa thôi, đây sẽ là màn cà khịa hay nhất nước Anh".

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở hiệp một bùng nổ của đội khách. Forest dẫn 4-0 chỉ sau 45 phút và lập cột mốc chưa từng có trong lịch sử CLB khi ghi bốn bàn ngay hiệp đầu ở một trận sân khách tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Mọi chuyện bắt đầu bằng pha phản lưới nhà của Trai Hume. Sau đó, Forest tung đòn hủy diệt với ba bàn thắng chỉ trong sáu phút.

Chris Wood lập công ở phút 31. Ba phút sau, Morgan Gibbs-White ghi tên mình lên bảng tỷ số sau khi trước đó đã kiến tạo. Tiếp đến, Igor Jesus nâng tỷ số lên 4-0, khiến khán giả chủ nhà rời sân hàng loạt ngay trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Forest chơi chậm chắc nhưng vẫn có thêm bàn thắng ở phút bù giờ do công Elliot Anderson để khép lại đêm ác mộng của Sunderland.

