Forest đẩy Tottenham và West Ham vào cửa tử

Chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Sunderland không chỉ cứu Nottingham Forest, mà còn biến cuộc đua trụ hạng Premier League thành cơn ác mộng cho Tottenham và West Ham.

Có những trận đấu mang giá trị lớn hơn ba điểm. Chiến thắng 5-0 của Nottingham Forest trước Sunderland thuộc vòng 34 Premier League rạng sáng 25/4 là một trận như thế.

Đó không chỉ là màn hủy diệt một đối thủ đang mơ vé châu Âu. Đó còn là lời tuyên bố rằng Forest có thể đã thoát khỏi vũng lầy, trong khi hai CLB thành London là Tottenham Hotspur và West Ham United phải bước vào cuộc chiến sinh tử ở những vòng cuối.

Forest sống lại nhờ đúng người

Premier League luôn tự hào là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới. Nhưng đôi khi, sự tàn nhẫn của nó chỉ bộc lộ rõ ở cuối mùa.

Một tuần trước, Forest vẫn còn bị kéo vào vòng xoáy xuống hạng. Sau 90 phút bùng nổ, họ đã tạo khoảng cách lớn với nhóm nguy hiểm và gần như chạm tay vào suất trụ hạng.

Trong khi đó, áp lực chuyển hẳn về London. Tottenham và West Ham, hai đội bóng đáng ra phải bàn chuyện châu Âu, giờ phải tính toán từng điểm số để giữ mạng sống ở hạng đấu cao nhất.

Forest không thiếu chất lượng đội hình. Vấn đề của họ suốt mùa giải là thiếu cấu trúc, thiếu niềm tin và thiếu người biết cách kết nối tập thể.

Nhiều HLV đã đến rồi đi. Nhưng Vitor Pereira là người đầu tiên tạo ra sự thay đổi thật sự. Ông không biến Forest thành tập thể hoa mỹ. Ông biến họ thành đội bóng biết mình là ai.

Trước Sunderland, Forest chơi trực diện, nhanh và đầy sức sống. Họ đánh mạnh vào khoảng trống, tận dụng sai lầm đối thủ và kết liễu trận đấu chỉ trong hiệp một.

Igor Jesus, Chris Wood và Morgan Gibbs-White liên tục làm khổ hàng thủ Sunderland. Ba bàn trong sáu phút cuối hiệp một cho thấy sự tàn nhẫn mà Forest hiếm khi thể hiện từ đầu mùa.

Quan trọng hơn, họ chơi với năng lượng của đội bóng hiểu rằng mình đang chiến đấu để tồn tại. Đó là khác biệt lớn nhất giữa Forest hiện tại và Forest của nhiều tháng trước.

Premier League không phải nơi chỉ cần cầu thủ giỏi là đủ. Bạn cần tập thể biết phản ứng khi áp lực ập đến. Forest cuối cùng đã có điều đó.

Tottenham và West Ham mới là kẻ run rẩy

Nếu Forest là người chiến thắng lớn, thì Tottenham và West Ham là hai đội mất ngủ nhiều nhất. Tottenham đã sống trong bất ổn quá lâu. Họ thay đổi liên tục, đánh mất bản sắc và trượt dốc đến mức nhóm xuống hạng không còn xa lạ. Một đội bóng từng mơ Champions League giờ phải nhìn xuống phía dưới mỗi tuần.

West Ham cũng chẳng khá hơn. Đội hình có kinh nghiệm, tài chính ổn, lực lượng không tệ, nhưng mùa giải liên tục đi sai hướng.

Điều đáng sợ với cả hai CLB là họ không còn quyền kiểm soát hoàn toàn số phận. Khi khoảng cách bị thu hẹp và đối thủ phía dưới bắt đầu thắng liên tiếp, mọi trận đấu đều trở thành chung kết. Cầu thủ đá với đôi chân nặng trĩu. Khán đài đầy lo âu. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng đủ phá hỏng cả mùa.

Forest vừa tạo ra đúng kiểu áp lực ấy. Từ vị thế nạn nhân, họ đẩy người khác vào trạng thái hoảng loạn. Đó là bản chất của cuộc đua trụ hạng. Không chỉ cần điểm số, bạn còn phải gieo nỗi sợ lên đối thủ.

Tottenham có thể sở hữu tên tuổi lớn hơn Forest. West Ham có thể nghĩ mình ở đẳng cấp khác. Nhưng bảng xếp hạng không quan tâm danh tiếng. Nó chỉ đếm điểm. Và lúc này, điểm số đang khiến hai CLB London run rẩy.

Forest thậm chí còn có thể khép lại mùa giải với danh hiệu châu Âu nếu duy trì đà hưng phấn. Kịch bản ấy nghe điên rồ, nhưng Premier League luôn thích những câu chuyện điên rồ. Từ bờ vực xuống hạng đến giấc mơ danh hiệu, Forest đang tự viết lại số phận.

Còn Tottenham và West Ham phải tự hỏi vì sao họ lại rơi vào tình cảnh này. Khi mùa giải bắt đầu, không ai nghĩ một trong hai đội có thể xuống Championship. Bây giờ, đó là nguy cơ rất thật.

Và Forest chính là đội vừa thổi bùng nỗi sợ ấy.