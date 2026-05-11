'30 triệu euro cho Rashford không khác gì vụ cướp'

Nhiều cựu danh thủ cho rằng Barcelona nên sớm chi tiền để mua đứt tiền đạo Marcus Rashford ở mùa hè tới.

Rạng sáng 11/5, Rashford ghi một bàn trong chiến thắng 2-0 của Barcelona trước Real Madrid tại Camp Nou, qua đó chính thức trở thành nhà vô địch La Liga mùa này.

Với riêng Rashford, chức vô địch mang ý nghĩa đặc biệt. Ngôi sao sinh năm 1997 trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên sau 41 năm vô địch La Liga cùng Barcelona.

Chia sẻ với BBC sau khi cùng Barcelona đăng quang, Rashford thừa nhận muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng xứ Catalonia. “Nếu có thể, tôi muốn ở lại. Tôi đến đây để giành danh hiệu và Barcelona là tập thể có thể tiếp tục chiến thắng trong tương lai”, cầu thủ người Anh cho biết.

Dù vậy, tương lai của Rashford vẫn chưa được quyết định. Barcelona hiện chưa kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro từ MU và đang muốn đàm phán để giảm mức phí chuyển nhượng.

Sau màn trình diễn ấn tượng của Rashford, cựu HLV Ronald Koeman cho rằng Barcelona sẽ mắc sai lầm lớn nếu để cầu thủ này trở lại Anh. Nhà cầm quân người Hà Lan đánh giá mức giá 30 triệu euro là quá rẻ so với đẳng cấp và tầm ảnh hưởng mà Rashford mang lại.

Koeman đặc biệt ấn tượng với khả năng xuyên phá của tiền đạo người Anh trong trận El Clasico, khi chân sút này liên tục khiến hàng thủ Real Madrid gặp khó khăn bằng tốc độ, sự trực diện và khả năng tạo áp lực liên tục.

Trong khi đó, cựu trung vệ Rio Ferdinand cũng có chung quan điểm với Koeman: “Nếu Barcelona chiêu mộ Rashford với giá 30 triệu euro thì đó chẳng khác nào một vụ cướp. Tôi nghĩ sâu thẳm trong lòng, Rashford muốn ở lại Barcelona và tôi chỉ hy vọng điều đó sẽ trở thành hiện thực với cậu ấy".

