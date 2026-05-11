Đầu gối biến dạng của Isak

Alexander Isak trở thành tâm điểm tranh luận khi hình ảnh đầu gối bất thường của anh lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên lo ngại về tình trạng thể lực ngày càng đáng báo động.

Đầu gối biến dạng bất thường của Isak.

Không ít CĐV Liverpool thất vọng trước chuỗi chấn thương dai dẳng của tiền đạo người Thụy Điển. Một tài khoản bình luận chua chát rằng Isak là "cầu thủ dễ vỡ như kính", đủ tài năng để tạo khác biệt nhưng quá mong manh để duy trì thể trạng ổn định xuyên suốt mùa giải.

Thực tế, tiền sử chấn thương của Isak trở thành vấn đề lớn với Liverpool. Kể từ khi chuyển đến Premier League năm 2022, cựu tiền đạo Real Sociedad liên tục gặp các vấn đề liên quan đến cơ, gân kheo và háng.

Mùa giải 2025/26 chứng kiến thời gian tồi tệ nhất của Isak khi anh nghỉ hơn 150 ngày vì gãy xương mác cùng hàng loạt chấn thương vùng háng và cơ khép. Mùa 2024/25, tiền đạo này cũng vắng mặt hơn một tháng bởi chấn thương ngón chân, gân kheo và háng.

Tình trạng tương tự kéo dài nhiều năm. Mùa 2023/24, Isak nghỉ gần hai tháng vì tái phát chấn thương háng. Mùa đầu tiên tại Newcastle, anh từng phải ngồi ngoài 107 ngày do vấn đề ở đùi. Xa hơn nữa, thời còn khoác áo Sociedad, chân sút người Thụy Điển cũng thường xuyên gặp rắc rối với mắt cá và gân kheo.

Khi đạt thể trạng tốt nhất, Isak vẫn là một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất Premier League. Nhưng với Liverpool, nỗi lo lớn nhất lúc này không còn nằm ở đẳng cấp của chân sút người Thụy Điển, mà là việc anh có thể duy trì đôi chân lành lặn trong bao lâu.

Với mức giá chuyển nhượng đắt đỏ nhưng đóng góp hạn chế, Isak được đánh giá là một trong những tân binh tệ nhất mùa này.