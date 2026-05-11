Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đầu gối biến dạng của Isak

  • Thứ hai, 11/5/2026 15:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Alexander Isak trở thành tâm điểm tranh luận khi hình ảnh đầu gối bất thường của anh lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên lo ngại về tình trạng thể lực ngày càng đáng báo động.

Isak anh 1

Đầu gối biến dạng bất thường của Isak.

Không ít CĐV Liverpool thất vọng trước chuỗi chấn thương dai dẳng của tiền đạo người Thụy Điển. Một tài khoản bình luận chua chát rằng Isak là "cầu thủ dễ vỡ như kính", đủ tài năng để tạo khác biệt nhưng quá mong manh để duy trì thể trạng ổn định xuyên suốt mùa giải.

Thực tế, tiền sử chấn thương của Isak trở thành vấn đề lớn với Liverpool. Kể từ khi chuyển đến Premier League năm 2022, cựu tiền đạo Real Sociedad liên tục gặp các vấn đề liên quan đến cơ, gân kheo và háng.

Mùa giải 2025/26 chứng kiến thời gian tồi tệ nhất của Isak khi anh nghỉ hơn 150 ngày vì gãy xương mác cùng hàng loạt chấn thương vùng háng và cơ khép. Mùa 2024/25, tiền đạo này cũng vắng mặt hơn một tháng bởi chấn thương ngón chân, gân kheo và háng.

Tình trạng tương tự kéo dài nhiều năm. Mùa 2023/24, Isak nghỉ gần hai tháng vì tái phát chấn thương háng. Mùa đầu tiên tại Newcastle, anh từng phải ngồi ngoài 107 ngày do vấn đề ở đùi. Xa hơn nữa, thời còn khoác áo Sociedad, chân sút người Thụy Điển cũng thường xuyên gặp rắc rối với mắt cá và gân kheo.

Khi đạt thể trạng tốt nhất, Isak vẫn là một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất Premier League. Nhưng với Liverpool, nỗi lo lớn nhất lúc này không còn nằm ở đẳng cấp của chân sút người Thụy Điển, mà là việc anh có thể duy trì đôi chân lành lặn trong bao lâu.

Với mức giá chuyển nhượng đắt đỏ nhưng đóng góp hạn chế, Isak được đánh giá là một trong những tân binh tệ nhất mùa này.

Liverpool mất Isak trước đại chiến MU

Chấn thương háng của Alexander Isak khiến Liverpool rơi vào khủng hoảng tiền đạo trước chuyến làm khách tại Old Trafford.

06:40 3/5/2026

Những bản hợp đồng tệ nhất Premier League mùa này

Alejandro Garnacho, Alexander Isak hay Xavi Simons là những thương vụ gây thất vọng tại Premier League mùa 2025/26.

16:28 1/5/2026

Canh bạc 240 triệu của Liverpool gặp trục trặc

Isak và Ekitike mới cùng chơi 200 phút, chưa tạo ra bất kỳ bàn thắng nào trong mùa đầu tiên tại Anfield.

18:43 17/4/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Isak Isak

    Đọc tiếp

    Dan sao rot gia the tham sau mot mua hinh anh

    Dàn sao rớt giá thê thảm sau một mùa

    33 phút trước 16:19 11/5/2026

    0

    Chuyên trang Transfermarkt vừa có đợt cập nhật giá của hơn 200 cầu thủ, trong đó nổi lên những ngôi sao bị rớt giá mạnh so với giai đoạn đầu mùa.

    Con trai Ronaldo duoc san don hinh anh

    Con trai Ronaldo được săn đón

    33 phút trước 16:18 11/5/2026

    0

    Cristiano Ronaldo Jr. tiếp tục thu hút sự chú ý của bóng đá châu Âu khi vừa có quãng thời gian thử việc tại học viện Real Madrid.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý