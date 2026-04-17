Canh bạc 240 triệu của Liverpool gặp trục trặc

Isak và Ekitike mới cùng chơi 200 phút, chưa tạo ra bất kỳ bàn thắng nào trong mùa đầu tiên tại Anfield.

Liverpool bước vào mùa giải với một quyết định táo bạo ở vị trí tiền đạo. Sau những nghi ngờ xoay quanh Darwin Núñez và khoảng trống để lại, đội bóng vùng Merseyside dốc toàn lực chiêu mộ Alexander Isak và Hugo Ekitike. Tổng chi phí lên tới 240 triệu euro, con số cho thấy tham vọng xây dựng một hàng công mới trong nhiều năm tới.

Tuy nhiên, sau mùa giải đầu tiên, kế hoạch này chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

Ngay từ đầu, đây đã là một canh bạc gây tranh cãi. Isak và Ekitike đều là trung phong. Họ không phải mẫu cầu thủ dễ dàng chơi cạnh nhau trong một hệ thống quen thuộc. Dù vậy, Liverpool vẫn quyết định đầu tư lớn cho cả hai. Isak trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League với mức phí 145 triệu euro, trong khi Ekitike tiêu tốn 95 triệu euro.

HLV Arne Slot từng để ngỏ khả năng kết hợp bộ đôi này. Ông khẳng định sẽ sử dụng cả hai nếu họ đạt phong độ tốt nhất. Nhưng trên thực tế, hệ thống tấn công ba người mà Slot xây dựng không dễ dung hòa hai trung phong cùng lúc.

Sự thiếu ăn ý thể hiện rõ qua số liệu. Trong suốt mùa giải, Isak và Ekitike chỉ cùng thi đấu 8 trận, với tổng thời gian khoảng 200 phút. Đây là con số quá ít để tạo ra sự kết nối, đặc biệt với hai cầu thủ cần cảm giác phối hợp thường xuyên.

Những lần thử nghiệm của Slot diễn ra rời rạc. Ở giai đoạn đầu mùa, Isak chưa đạt thể trạng tốt do không tham gia đầy đủ giai đoạn tiền mùa giải. Anh chỉ ra mắt trong trận gặp Atletico Madrid tại Champions League, và thường xuyên được tung vào sân thay Ekitike.

Kịch bản này lặp lại nhiều lần, khiến người hâm mộ Liverpool đặt câu hỏi. Phải đến trận gặp Galatasaray, bộ đôi này mới lần đầu cùng xuất hiện trên sân. Tuy nhiên, màn thử nghiệm chỉ kéo dài 6 phút do Ekitike dính chấn thương.

Sau đó, họ có thêm cơ hội sát cánh, đặc biệt trong trận thắng Eintracht Frankfurt và chuyến làm khách trước Inter Milan. Ở những thời điểm này, Liverpool bắt đầu cho thấy tín hiệu tích cực. Khả năng di chuyển và kết nối giữa hai tiền đạo dần được cải thiện.

Nhưng khi sự ăn ý chưa kịp hình thành, chấn thương lại trở thành rào cản lớn. Isak gãy xương mác sau pha va chạm với Van de Ven trong trận gặp Tottenham vào cuối tháng 12. Chấn thương này khiến anh phải nghỉ dài hạn, buộc Ekitike gánh vác toàn bộ hàng công.

Đến khi Isak trở lại ở tứ kết Champions League gặp PSG, anh chỉ có thể vào sân từ ghế dự bị. Trận lượt về là lần hiếm hoi họ tái hợp sau hơn 4 tháng, nhưng kế hoạch lại đổ vỡ. Ekitike dính chấn thương gân Achilles nghiêm trọng và phải nghỉ ít nhất 9 tháng.

Kết thúc mùa giải, bộ đôi đắt giá của Liverpool chưa tạo ra bất kỳ bàn thắng nào khi cùng có mặt trên sân. Con số này phản ánh rõ những khó khăn trong việc xây dựng sự kết nối và ổn định.

Trong bối cảnh Mohamed Salah chuẩn bị rời đội, Liverpool dự kiến xây dựng hàng công xoay quanh Isak và Ekitike. Nhưng thực tế cho thấy kế hoạch này còn nhiều rủi ro.

Liverpool đã đầu tư lớn cho tương lai. Tuy nhiên, sau mùa giải đầu tiên, bộ đôi này vẫn chưa chứng minh được giá trị. Với những gì đã diễn ra, Isak và Ekitike chưa thể mang lại sự yên tâm.

Canh bạc 240 triệu euro của Liverpool, ít nhất ở thời điểm hiện tại, đang gặp trục trặc.