Liverpool mất Isak trước đại chiến MU

Liverpool nhận tin dữ ngay trước trận đấu then chốt với Manchester United khi Alexander Isak chính thức vắng mặt vì chấn thương háng. Tiền đạo người Thụy Điển gặp vấn đề trong buổi tập tuần này và sẽ không thể góp mặt ở cuộc đối đầu mang tính quyết định cho cuộc đua top 3 sẽ diễn ra lúc 21h30 ngày 3/5.

Đây là tổn thất nghiêm trọng với HLV Arne Slot, trong bối cảnh Liverpool không còn một trung phong đúng nghĩa. Trước đó, Hugo Ekitike đã nghỉ hết mùa do đứt gân Achilles sau trận gặp Paris Saint-Germain tại Champions League.

Isak được kỳ vọng là đầu tàu hàng công sau thương vụ bom tấn mùa hè, nhưng mùa giải của anh liên tục bị gián đoạn vì chấn thương. Sau khi gãy chân hồi tháng 12, tiền đạo 26 tuổi mới chỉ trở lại và ra sân vỏn vẹn 5 trận. Tính từ đầu mùa, anh có 13 lần đá chính tại Premier League và ghi 3 bàn, con số chưa tương xứng với mức phí chuyển nhượng kỷ lục.

Hiện chưa rõ thời gian Isak phải nghỉ thi đấu. Anh sẽ được kiểm tra thêm trong cuối tuần để xác định mức độ chấn thương. Trong khi đó, Mohamed Salah cũng đang vắng mặt vì vấn đề cơ, dù dự kiến có thể trở lại trước khi mùa giải khép lại.

Ở chiều ngược lại, Manchester United bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định. “Quỷ đỏ” từng đánh bại Liverpool 2-1 ngay tại Anfield hồi tháng 10 và đang hướng tới cú đúp chiến thắng trước đối thủ truyền kiếp. Cả hai đội đều ở rất gần tấm vé dự Champions League, khiến màn so tài tại Old Trafford mang ý nghĩa then chốt.

Bên cạnh câu chuyện lực lượng, Liverpool còn đối diện biến động lớn về nhân sự. Salah xác nhận sẽ rời CLB khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa. Tiền đạo 33 tuổi cho biết anh đã cân nhắc kỹ và cảm thấy “thanh thản” với quyết định này sau cuộc trò chuyện riêng với huyền thoại Steven Gerrard.

“Tôi muốn ra đi theo cách của riêng mình. Đây là thời điểm phù hợp”, Salah chia sẻ. Anh chưa tiết lộ bến đỗ tiếp theo, nhưng khẳng định đang có nhiều lựa chọn hấp dẫn.

Trong bối cảnh hàng công sứt mẻ và tương lai nhiều trụ cột chưa rõ ràng, Liverpool bước vào chuyến làm khách tại Old Trafford với không ít áp lực. Trận đấu này có thể trở thành bước ngoặt quyết định cho tham vọng Champions League của họ.