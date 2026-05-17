Cột mốc lịch sử của Fabregas với Como

Tối 17/5, chiến thắng 1-0 trước Parma giúp Como có cơ hội giành vé dự Champions League khi Serie A chỉ còn một vòng đấu là khép lại.

Trên sân Sinigaglia, Como tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng dù thiếu vắng ngôi sao sáng tạo Nico Paz. Đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục ép sân và khiến Parma gần như chỉ biết co cụm phòng ngự chờ phản công.

Ngay trong hiệp một, Como nhiều lần khiến khung thành đối phương chao đảo. Tiền đạo Anastasios Douvikas, chân sút số một của đội mùa này, suýt mở tỷ số khi đưa bóng dội xà ngang.

Sang hiệp hai, đội chủ sân Sinigaglia tiếp tục duy trì sức ép khủng khiếp. Sau tình huống đá phạt, Alberto Moreno trở thành người hùng với cú cứa lòng đẳng cấp vào góc xa, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Ba điểm giúp Como vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, thậm chí xếp trên Juventus nhờ thành tích đối đầu. Đội bóng của Cecs Fabregas chỉ còn kém nhóm dự Champions League 2 điểm khi Serie A còn một vòng đấu.

Cuộc đua top 4 tại Italy trở nên nghẹt thở hơn bao giờ hết. Trong vòng cuối, Juventus gặp Torino, AC Milan chạm trán Cagliari, AS Roma đấu Hellas Verona, còn Como đối đầu Cremonese.

Hiện tại, Como chắc suất tham dự đấu trường châu Âu mùa tới. Tuy nhiên, họ còn đứng trước cơ hội tạo cột mốc lịch sử với lần đầu tiên góp mặt tại Champions League.