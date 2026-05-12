Theo Hernandez thành tâm điểm scandal ở Italy

Những thông tin mới liên quan đến vụ bê bối tiệc tùng bị cho là xảy ra trong giới cầu thủ Serie A tiếp tục gây chấn động bóng đá Italy.

Theo Hernandez bị tố tổ chức tiệc thác loạn

Theo The Touchline, bóng đá Italy đang xôn xao trước những cáo buộc liên quan tới các buổi tiệc thác loạn được cho là có sự tham gia của nhiều cựu ngôi sao AC Milan.

Tâm điểm của vụ việc là Theo Hernandez. Hậu vệ người Pháp bị cho là người đứng ra tổ chức các cuộc tụ tập riêng tư cho cầu thủ. Theo nguồn tin này, Theo còn được xem như “đầu mối” liên hệ dịch vụ mại dâm và thậm chí từng mua riêng một chiếc xe VAN để phục vụ cho những buổi tiệc kín đáo.

Nhiều cái tên nổi tiếng khác cũng bị nhắc tới như Hakan Calhanoglu, Brahim Diaz, Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Rafael Leao hay Zlatan Ibrahimovic. Tuy nhiên, đến lúc này chưa có cầu thủ nào lên tiếng xác nhận hoặc phủ nhận các cáo buộc.

Một chi tiết gây chú ý khác là thông tin về việc khí N2O, thường được gọi là “khí cười”, xuất hiện trong một số buổi tụ tập. Theo The Touchline, vài cuộc vui còn diễn ra ngay trước ngày AC Milan thi đấu.

Hiện cơ quan điều tra và ban tổ chức Serie A vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về vụ việc. Dù vậy, thông tin này đã tạo ra làn sóng tranh luận lớn tại Italy, nhất là khi bóng đá nước này liên tục vướng nhiều scandal ngoài sân cỏ trong những năm gần đây.

Pep là HLV trong mơ của tuyển Italy Trong công cuộc tái thiết nền bóng đá Italy đang lao dốc. Pep Guardiola như niềm hy vọng của người hâm mộ sắc màu thiên thanh.