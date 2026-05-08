Inter thưởng lớn cho HLV Chivu sau chức vô địch Serie A

Ngay sau khi đưa Inter Milan trở lại ngôi vương bóng đá Italy, Cristian Chivu khả năng sẽ được ban lãnh đạo "Nerazzurri" thưởng bản hợp đồng mới.

Việc Inter Milan giành Scudetto được coi là thành tựu ấn tượng của HLV Chivu. Tiếp quản đội bóng vào mùa hè năm ngoái sau sự ra đi của Simone Inzaghi, cựu trung vệ lừng danh này nhanh chóng khẳng định năng lực cầm quân xuất sắc.

Dù tiếp nhận một đội hình vừa trải qua mùa giải trắng tay, Chivu thành công trong việc khơi dậy tinh thần chiến đấu và xây dựng lối chơi hiệu quả, biến Inter trở lại thành thế lực thống trị tại Serie A.

Theo Gazzetta dello Sport, ban lãnh đạo Inter Milan đưa ra đề nghị gia hạn hợp đồng để giữ chân vị thuyền trưởng 45 tuổi đến tháng 6/2028. Bản hợp đồng mới không chỉ mang lại sự ổn định lâu dài cho đội bóng mà còn đi kèm với mức đãi ngộ tài chính hậu hĩnh.

Thu nhập hàng năm của ông dự kiến sẽ tăng đáng kể, từ 2,1 triệu euro lên mức 3 triệu euro. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp và vị thế mới của nhà cầm quân 45 tuổi trong nhóm những huấn luyện viên hàng đầu châu Âu hiện nay.

Chủ tịch Beppe Marotta nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ và tin tưởng tuyệt đối vào dự án thể thao mà Chivu đang xây dựng. Việc đề xuất tăng lương và gia hạn hợp đồng là minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn chiến lược của câu lạc bộ, hướng tới một kỷ nguyên thành công và bền vững tại Milan.