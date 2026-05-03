Inter Miami đẩy nhanh thương vụ Casemiro

Đội bóng MLS tiếp tục xem Casemiro là mục tiêu ưu tiên cho tuyến giữa, trong bối cảnh tiền vệ người Brazil đang cân nhắc tương lai vào mùa hè 2026.

Casemiro đang có mùa giải hay nhất kể từ khi gia nhập ''Quỷ đỏ''.

Inter Miami vẫn tích cực làm việc để hoàn tất thương vụ chiêu mộ Casemiro, theo đúng chiến lược được tiết lộ từ tháng 3. Đội bóng của Mỹ coi tiền vệ thuộc biên chế Manchester United là mảnh ghép quan trọng nhằm nâng cấp chất lượng khu trung tuyến.

Theo Fabrizio Romano, Casemiro đang duy trì các cuộc đàm phán với Inter Miami. Trong số những đề nghị nhận được, phương án sang MLS thi đấu được đánh giá là đủ sức hấp dẫn để cầu thủ 34 tuổi cân nhắc nghiêm túc. Sức hút không chỉ đến từ môi trường bóng đá ít áp lực hơn, mà còn nằm ở tham vọng xây dựng một tập thể giàu sức cạnh tranh của Inter Miami.

Ở mùa giải 2025/26, Casemiro vẫn là một trong những lựa chọn kinh nghiệm nơi tuyến giữa của Manchester United. Anh hiện sở hữu 9 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 31 lần ra sân mùa này, đảm nhiệm vai trò đánh chặn và điều tiết lối chơi. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ như giai đoạn đầu tại Old Trafford, tiền vệ người Brazil vẫn cho thấy giá trị nhờ khả năng đọc tình huống và kinh nghiệm thi đấu dày dạn.

Về phía Manchester United, tương lai của Casemiro chưa được chốt rõ ràng khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đang đến gần. Nếu Inter Miami đưa ra đề nghị đủ thuyết phục, khả năng đôi bên đạt thỏa thuận là hoàn toàn có thể xảy ra.

Thương vụ này, nếu thành công, sẽ tiếp tục nối dài xu hướng các ngôi sao châu Âu chuyển sang MLS, đồng thời giúp Inter Miami gia cố đáng kể chất thép nơi tuyến giữa. Và Casemiro cũng sẽ hội ngộ với những Messi, Suarez và Alba. Tạo nên một siêu đội hình các lão tướng.

