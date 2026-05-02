Victor Valdes mất tích bí ẩn

Cuộc sống hậu giải nghệ của Victor Valdes trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của bóng đá thế giới.

Valdes hoàn toàn biến mất khỏi ánh mắt công chúng.

''Khi giải nghệ, tôi sẽ biến mất. Tôi sẽ đến một nơi không ai tìm thấy tôi", Valdes từng tuyên bố. Đó không phải câu nói đùa, mà là lựa chọn thật sự của cựu thủ thành Tây Ban Nha sau khi rời khỏi bóng đá chuyên nghiệp.

Valdes là một trong những thủ môn hay nhất lịch sử Barcelona và bóng đá Tây Ban Nha. Trong giai đoạn đỉnh cao, anh giành 6 La Liga, 3 Champions League cùng đội bóng xứ Catalonia, đồng thời góp mặt trong tập thể Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 và Euro 2012.

Ở cuối sự nghiệp, Valdes từng khoác áo MU, khép lại hành trình thi đấu đỉnh cao trước khi giải nghệ vào năm 2018. Đến tháng 3/2025, Valdes nhận lời dẫn dắt Real Avila, một đội bóng hạng ba Tây Ban Nha. Nhưng chỉ sau 4 trận đấu, vào tháng 5, anh bất ngờ từ chức mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích chi tiết nào.

Từ đó, Valdes hoàn toàn biến mất khỏi ánh mắt công chúng. Một số nguồn tin cho biết anh không phản hồi tin nhắn, thậm chí xóa cả WhatsApp.

Đến nay, cuộc sống của Valdes trở thành dấu hỏi lớn. Không ai biết chính xác anh đang ở đâu, làm gì. Trong một thế giới mà các cựu ngôi sao thường xuyên xuất hiện trước truyền thông, lựa chọn của Valdes trở nên hiếm hoi và cũng đầy bí ẩn.

