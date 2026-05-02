Bước ngoặt cho Pogba

Tiền vệ Paul Pogba khả năng đá chính trước Metz tại vòng 32 Ligue 1 rạng sáng 3/5, đánh dấu cột mốc đặc biệt sau quãng thời gian dài vắng bóng.

Pogba sẽ trở lại đội hình chính sau 3 năm.

Sau nhiều tháng chờ đợi, Pogba đang đứng trước cơ hội tái xuất trong đội hình xuất phát khi đội bóng của anh chạm trán Metz Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên tiền vệ người Pháp đá chính ở một trận đấu chính thức sau tròn 3 năm.

Quãng thời gian qua là hành trình gian nan với Pogba. Những vấn đề ngoài chuyên môn khiến anh gần như biến mất khỏi sân cỏ đỉnh cao. Việc không được thi đấu thường xuyên khiến ngôi sao từng được xem là một trong những tiền vệ toàn diện nhất thế giới đánh mất nhịp thi đấu trong thời gian dài.

Trận gặp Metz vì thế mang ý nghĩa lớn với cá nhân Pogba. Đây là bước khởi đầu cho hành trình lấy lại vị thế trong bóng đá chuyên nghiệp. Một suất đá chính sẽ là tín hiệu cho thấy ban huấn luyện sẵn sàng trao niềm tin cho cầu thủ sinh năm 1993.

Dù vậy, áp lực cũng không hề nhỏ. Sau 3 năm không đá chính ở cấp độ chính thức, Pogba cần thời gian để thích nghi lại với cường độ thi đấu. Mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn vào màn thể hiện của anh, đặc biệt là khả năng duy trì thể lực và cảm giác bóng trong suốt trận đấu.

Pogba hiện chỉ ra sân 52 phút từ băng ghế dự bị trong màu áo Monaco trong mùa giải 2025/26 này.

