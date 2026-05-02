Bước ngoặt cho Pogba

  • Thứ bảy, 2/5/2026 11:00 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Tiền vệ Paul Pogba khả năng đá chính trước Metz tại vòng 32 Ligue 1 rạng sáng 3/5, đánh dấu cột mốc đặc biệt sau quãng thời gian dài vắng bóng.

Pogba sẽ trở lại đội hình chính sau 3 năm.

Sau nhiều tháng chờ đợi, Pogba đang đứng trước cơ hội tái xuất trong đội hình xuất phát khi đội bóng của anh chạm trán Metz Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên tiền vệ người Pháp đá chính ở một trận đấu chính thức sau tròn 3 năm.

Quãng thời gian qua là hành trình gian nan với Pogba. Những vấn đề ngoài chuyên môn khiến anh gần như biến mất khỏi sân cỏ đỉnh cao. Việc không được thi đấu thường xuyên khiến ngôi sao từng được xem là một trong những tiền vệ toàn diện nhất thế giới đánh mất nhịp thi đấu trong thời gian dài.

Trận gặp Metz vì thế mang ý nghĩa lớn với cá nhân Pogba. Đây là bước khởi đầu cho hành trình lấy lại vị thế trong bóng đá chuyên nghiệp. Một suất đá chính sẽ là tín hiệu cho thấy ban huấn luyện sẵn sàng trao niềm tin cho cầu thủ sinh năm 1993.

Dù vậy, áp lực cũng không hề nhỏ. Sau 3 năm không đá chính ở cấp độ chính thức, Pogba cần thời gian để thích nghi lại với cường độ thi đấu. Mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn vào màn thể hiện của anh, đặc biệt là khả năng duy trì thể lực và cảm giác bóng trong suốt trận đấu.

Pogba hiện chỉ ra sân 52 phút từ băng ghế dự bị trong màu áo Monaco trong mùa giải 2025/26 này.

Ronaldo nhảy múa Cristiano Ronaldo có màn ăn mừng cuồng nhiệt khi Al Nassr thắng Al Ahli 2-0 thuộc vòng 30 Saudi Pro League hôm 30/4.

Bi kịch của Minamino

Chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) gần như lấy đi cơ hội dự World Cup 2026 của tiền đạo Takumi Minamino.

11 giờ trước

Kei Nishikori khép lại sự nghiệp

Tay vợt người Nhật Bản xác nhận giải nghệ sau khi mùa giải 2026 kết thúc, khép lại hành trình rực rỡ kéo dài gần 2 thập kỷ.

13 giờ trước

Bến đỗ tiềm năng của Salah

CLB Fenerbahce tiếp cận Mohamed Salah và đang chờ câu trả lời cuối cùng từ ngôi sao người Ai Cập.

13 giờ trước

Mục Thể thao giới thiệu cuốn sách "“Eight World Cups: My Journey through the Beauty and Dark Side of Soccer”xuất bản vào tháng 5/2014 của nhà báo George Vecsey, người giữ chuyên mục thể thao của New York Times trong nhiều năm. Cuốn sách sẽ ghi lại những ký ức không thể nào quên của các kỳ World Cup từ 1982 đến 2010.

Thái Viên

  • Paul Pogba

    Paul Pogba

    Paul Labile Pogba là cầu thủ người Pháp gốc Guinée hiện đang chơi cho Monaco và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh hoạt động chủ yếu như một tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể được triển khai như một tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự.

    • Ngày sinh: 15/3/1993
    • Nơi sinh: Lagny-sur-Marne, Pháp
    • Chiều cao: 1.91 m
    • Vị trí: Tiền vệ

Gia ve tran Bayern - PSG tang chong mat hinh anh

Giá vé trận Bayern - PSG tăng chóng mặt

25 phút trước 18:17 2/5/2026

0

Cơn sốt vé trận bán kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và PSG bị đẩy lên mức chưa từng có, khi giá trên thị trường chạm ngưỡng 8.000 euro/vé.

Vo Karius gay chu y hinh anh

Vợ Karius gây chú ý

40 phút trước 18:02 2/5/2026

0

Nữ MC truyền hình Diletta Leotta tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải loạt hình ảnh trong buổi tập yoga ngoài trời, khoe rõ bụng bầu ở lần mang thai thứ 2.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

