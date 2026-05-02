Kei Nishikori khép lại sự nghiệp

Tay vợt người Nhật Bản xác nhận giải nghệ sau khi mùa giải 2026 kết thúc, khép lại hành trình rực rỡ kéo dài gần 2 thập kỷ.

Ở tuổi 36, Nishikori khép lại hành trình với bảng thành tích đáng nể gồm 12 danh hiệu ATP, 451 trận thắng cấp độ ATP, từng vươn lên hạng 4 thế giới – vị trí cao nhất trong lịch sử quần vợt Nhật Bản. Anh cũng là tay vợt Nhật đầu tiên lọt vào Top 10 ATP, mở ra cánh cửa cho nhiều thế hệ sau.

Trên mạng xã hội, Nishikori chia sẻ xúc động: "Ngay từ nhỏ, tôi mơ được thi đấu trên sân khấu lớn. Việc góp mặt ở ATP Tour, duy trì vị trí trong Top 10 là điều tôi luôn tự hào". Dù vẫn còn khát khao thi đấu, tay vợt sinh năm 1989 thừa nhận đây là thời điểm phù hợp để dừng lại.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Nishikori đến vào năm 2014. Anh giành 4 danh hiệu ATP và tạo nên dấu mốc lịch sử khi vào chung kết US Open, sau chiến thắng ấn tượng trước Novak Djokovic ở bán kết. Trước đó, Nishikori cũng từng đánh bại Roger Federer để tiến vào bán kết Miami Masters, khẳng định vị thế trước những tên tuổi lớn của làng banh nỉ.

Ngoài một lần vào chung kết Grand Slam, anh còn 4 lần góp mặt ở chung kết Masters 1000, giành HCĐ tại Olympic Rio 2016 và 4 lần dự ATP Finals, trong đó có 2 lần vào bán kết. Đây là những cột mốc hiếm có với một tay vợt châu Á trong kỷ nguyên hiện đại.

Ở giai đoạn cuối sự nghiệp, Nishikori không còn duy trì phong độ đỉnh cao, hiện xếp hạng 464 thế giới. Tuy vậy, anh vẫn được nhớ đến như một trong những tay vợt có bản lĩnh thi đấu set quyết định tốt nhất lịch sử, với tỷ lệ thắng lên tới 72,4%, chỉ đứng sau Bjorn Borg và John McEnroe.

"Thành thật mà nói, tôi vẫn muốn tiếp tục. Nhưng khi nhìn lại, tôi tự hào vì cống hiến tất cả", Nishikori chia sẻ thêm. "Tôi sẽ trân trọng từng trận đấu còn lại và chiến đấu đến giây phút cuối cùng".

Lời tạm biệt của Nishikori khép lại một chương đặc biệt của quần vợt châu Á khi anh là người tiên phong, truyền cảm hứng và nâng tầm vị thế khu vực trên bản đồ tennis thế giới.

