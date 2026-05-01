U17 nữ Việt Nam chia điểm cảm xúc với Thái Lan

  • Thứ sáu, 1/5/2026 17:37 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

U17 nữ Thái Lan hai lần vượt lên dẫn trước nhưng bản lĩnh giúp U17 nữ Việt Nam giữ lại trận hoà trước đối thủ hàng xóm.

U17 Việt Nam chấp nhận kết quả hoà ngày ra quân.

U17 nữ Việt Nam bước vào trận đấu mở màn VCK U17 châu Á với quyết tâm cao nhưng sớm phải đối mặt sức ép lớn từ phía Thái Lan. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đối thủ kiểm soát bóng vượt trội, liên tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Phút 18, hàng thủ Việt Nam chao đảo trước cú sút xa nguy hiểm của đội trưởng Thái Lan. Thủ môn Cẩm My bắt không dính bóng, nhưng kịp sửa sai ở nhịp hai. Chỉ ít phút sau, chính cô tiếp tục tỏa sáng với pha cản phá xuất sắc từ tình huống đá phạt, khi đẩy bóng đổi hướng dội xà ngang.

Tuy nhiên, sức ép liên tục cũng mang lại bàn mở tỷ số cho Thái Lan ở phút 26. Từ pha tấn công bên cánh trái, Mirika Sheila tung cú sút chéo góc hiểm hóc, đánh bại Cẩm My.

U17 Việt Nam không mất nhiều thời gian để đáp trả. Phút 35, Thu Phương thực hiện cú đá phạt sát vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc chữ A, gỡ hòa 1-1 bằng một siêu phẩm kỹ thuật.

Niềm vui chưa kéo dài lâu, chỉ hai phút sau, hàng thủ Việt Nam lại để lộ khoảng trống. Kurisara tận dụng cơ hội dứt điểm cận thành chính xác, tái lập thế dẫn trước 2-1 cho Thái Lan.

Trước khi hiệp một khép lại, Linh Chi suýt tạo thêm siêu phẩm từ đá phạt, nhưng bóng lại bay vọt xà trong gang tấc.

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, Thái Lan cho thấy sự già dặn khi lùi sâu đội hình, tổ chức phòng ngự kín kẽ và gần như không để lộ khoảng trống.

Cơ hội đáng chú ý nhất đến ở phút 59, khi Ngọc Ánh phối hợp cùng Minh Ánh trước khi tung cú dứt điểm xoáy, nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Những phút cuối, với nỗ lực gia tăng sức ép, U17 nữ Việt Nam kiên trì dồn lên tìm bàn gỡ và được đền đáp xứng đáng. Tới phút bù giờ thứ hai của trận đấu, Minh Ánh gỡ hoà đầy cảm xúc cho Việt Nam.

Với kết quả này, hai đội chấp nhận chia điểm trong ngày ra quân. U17 nữ Việt Nam còn hai trận ở vòng bảng trước những đối thủ mạnh khác là U17 nữ Trung Quốc và U17 nữ Myanmar, lần lượt vào ngày 4/5 và 7/5.

Đào Trần

U17 nữ Việt Nam U17 Thái Lan U17 U17 nữ việt nam

