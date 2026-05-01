Câu chuyện 'cảm nắng' nhầm vợ đồng đội của Peter Crouch

Ngày mới gia nhập Liverpool, Peter Crouch từng rơi vào tình huống “quê độ” khi lỡ để ý và phải lòng… chính vợ của người đồng đội Xabi Alonso.

Màn chào sân không thể hài hước hơn của Crouch.

Mùa hè năm 2005, ngay sau khi gia nhập Liverpool, Peter Crouch nhanh chóng trở thành tâm điểm… không phải vì bàn thắng, mà bởi một câu chuyện dở khóc dở cười tại đại bản doanh Melwood.

Trong những ngày đầu ở thành phố cảng, chân sút người Anh chưa kịp ổn định chỗ ở và phải tạm trú tại khách sạn. Chính tại đây, Crouch đã phải lòng trước một nữ lễ tân xinh đẹp.

Theo lời kể của anh với các đồng đội, cô gái này không chỉ cuốn hút mà còn liên tục mỉm cười mỗi khi gặp mặt, khiến tiền đạo cao kều tin rằng mình đang có cơ hội.

Crouch không ngần ngại chia sẻ chiến tích tiềm năng với cả đội. Jamie Carragher kéo cả nhóm lại và hào hứng yêu cầu đàn em kể chi tiết kế hoạch “chinh phục”. Crouch khẳng định đã dành cả ngày chỉ để nghĩ về cô. Không khí tại Melwood lúc đó trở nên rôm rả, cho đến khi Carragher buông một câu khiến mọi thứ “đóng băng”.

“Cô ấy xinh là đúng rồi. Vì đó là Nagore Aranburu, vợ của Xabi Alonso đấy. Chúc chú may mắn nhé!”, Carragher nói.

Crouch lập tức sững lại. Câu chuyện tưởng như lãng mạn hóa ra lại đẩy anh vào một tình huống “khó đỡ”. Trớ trêu hơn, Alonso khi ấy cũng đang đứng gần đó. Hóa ra, do chưa tìm được nhà, tiền vệ người Tây Ban Nha và vợ cũng tạm thời ở cùng khách sạn với Crouch.

Khoảnh khắc “việt vị” ấy nhanh chóng trở thành giai thoại nổi tiếng trong phòng thay đồ Liverpool. Với Crouch, đó có lẽ là bài học nhớ đời trong những ngày đầu khoác áo “The Kop”, nơi không chỉ có áp lực chuyên môn, mà còn đầy ắp những câu chuyện khiến người trong cuộc chỉ biết… cười trừ.

Trong màu áo Liverpool, ngôi sao người Anh ghi được 40 bàn thắng sau 132 lần ra sân, cùng đội vô địch Cup FA và siêu cúp Anh mùa 2005/06 cũng như vào đến trận chung kết Champions League 2006/07.

