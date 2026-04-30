PSG khuyên Kvaratskhelia 'rút gọn' tên

Đội ngũ truyền thông PSG đề xuất Khvicha Kvaratskhelia cân nhắc rút gọn tên nhằm tăng khả năng nhận diện và giá trị thương mại sau khi mùa giải 2025/26 kết thúc.

Kvaratskhelia đang trở thành cơn sốt trên các mặt báo, diễn đàn liên quan đến bóng đá.

Kvaratskhelia đang là một trong những cái tên được chú ý tại PSG, không chỉ vì chuyên môn mà còn ở khía cạnh hình ảnh. Theo đề xuất từ đội truyền thông của CLB, ngôi sao người Georgia được khuyên nên cân nhắc sử dụng một phiên bản tên ngắn gọn hơn để thuận lợi cho việc quảng bá.

Lý do được đưa ra khá rõ ràng: cái tên “Kvaratskhelia” tuy đặc biệt nhưng dài, khó phát âm và không dễ ghi nhớ với phần đông người hâm mộ toàn cầu. Trong bối cảnh bóng đá hiện đại gắn liền với mạng xã hội, khả năng “viral” của một cái tên cũng trở thành yếu tố quan trọng.

Phía truyền thông của PSG cho rằng chỉ một điều chỉnh nhỏ có thể tạo khác biệt lớn. Một tên gọi ngắn hơn, dễ đọc hơn sẽ giúp cầu thủ này tiếp cận công chúng nhanh hơn, đồng thời mở rộng cơ hội thương mại, từ quảng cáo đến xây dựng thương hiệu cá nhân.

Đây không phải xu hướng xa lạ trong bóng đá. Nhiều ngôi sao từng chọn cách đơn giản hóa tên gọi để tạo dấu ấn, đặc biệt khi thi đấu ở môi trường quốc tế. Với PSG, một CLB luôn chú trọng hình ảnh và sức hút toàn cầu, việc tối ưu hóa “thương hiệu cá nhân” của cầu thủ là điều dễ hiểu.

Hiện chưa có thông tin cho thấy Kvaratskhelia sẽ chấp nhận đề xuất này. Tuy nhiên, câu chuyện cho thấy rõ một thực tế: ở đỉnh cao bóng đá, giá trị của cầu thủ không chỉ nằm ở màn trình diễn trên sân, mà còn ở cách họ được nhận diện ngoài đời thực.

Ngôi sao người Georgia chính là cầu thủ xuất sắc của đội bóng Pháp tại Champions League mùa này. Anh vừa có màn thể hiện chói sáng với cú đúp vào lưới Bayern Munich tại trận lượt đi bán kết Champions League 2025/26 diễn ra vào hôm 29/4 vừa qua. Phong độ ấn tượng biến anh trở thành mục tiêu theo đuổi của các tên tuổi hàng đầu Châu Âu như Real Madrid hay Manchester United.

Olise và Kvaratskhelia - những người định đoạt đại chiến châu Âu Cuộc đại chiến giữa hai đội tại sân Parc des Princes thuộc bán kết lượt đi Champions League 2025/26 rạng sáng 29/4 được chú ý bởi 2 cái tên của 2 đội - Michael Olise và Khvicha Kvaratskhelia.