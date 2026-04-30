Khoảnh khắc xúc động của Griezmann

Tiền đạo Antoine Griezmann tỏ ra xúc động trước giờ bóng lăn ở trận bán kết lượt đi UEFA Champions League với Arsenal rạng sáng 30/4.

Griezmann gây chú ý.

Khi bản nhạc quen thuộc của Champions League vang lên tại sân Metropolitano, các cầu thủ hai đội xếp hàng làm lễ theo nghi thức thường lệ. Tuy nhiên, Griezmann có hành động khác biệt khi “phá lệ”, không đứng yên mà quay lưng lại, lặng lẽ quan sát khán đài và tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt từ các cổ động viên Atletico Madrid.

Tiền đạo người Pháp tỏ rõ sự xúc động khi hướng ánh nhìn về các khán đài đỏ-trắng, nơi hàng vạn người hâm mộ đang hát vang cổ vũ. Nhiều người tin rằng đây có thể là lần cuối cùng anh thi đấu tại Metropolitano trong khuôn khổ đấu trường châu Âu, khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên đặc biệt.

Hình ảnh Griezmann lặng lẽ quan sát các CĐV nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ. Không ít ý kiến bày tỏ sự trân trọng với một cầu thủ đã gắn bó sâu sắc với đội bóng thủ đô Tây Ban Nha.

Griezmann chơi nỗ lực trước Arsenal. Ảnh: Reuters.

Trong màu áo Atletico, Griezmann có tổng cộng 495 lần ra sân, ghi 212 bàn thắng và đóng góp 98 kiến tạo, những con số đủ để khẳng định vị thế huyền thoại của anh tại CLB. Không chỉ là chân sút chủ lực, cầu thủ sinh năm 1991 còn là biểu tượng về tinh thần chiến đấu và lòng trung thành.

Ở trận đấu với Arsenal, Griezmann cũng nhận giải Cầu thủ hay nhất trận. Dù không ghi bàn hay kiến tạo, anh vẫn hoạt động năng nổ, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 81% và tạo ra 2 cơ hội ghi bàn cho đồng đội.

Chia sẻ sau trận, Griezmann cho biết: “Giấc mơ lớn nhất của tôi là góp mặt ở trận chung kết. Tôi đã chuẩn bị kỹ cho cả hai trận bán kết. Tôi có 3 cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. Tôi chắc chắn sẽ ghi bàn ở lượt về”.

Cuộc tái đấu với Arsenal hứa hẹn sẽ là màn đấu trí hấp dẫn, nơi chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng cũng có thể định đoạt tấm vé vào chung kết.

