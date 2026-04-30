Ronaldo chế nhạo CĐV đối thủ

Tiền đạo 41 tuổi nhắc người hâm mộ Al Ahli về thành công tại cúp châu Âu sau trận đấu thuộc vòng 30 Saudi Pro League.

Ronaldo nhắc về 5 chức vô địch UEFA Champions League.

Sau trận thắng, Cristiano Ronaldo được chọn để trả lời phỏng vấn. Trên khán đài, người hâm mộ Al Ahli liên tục hô vang: "Chúng tôi vô địch châu Á hai mùa liền".

Ronaldo đã dừng phần phỏng vấn, giơ 5 ngón tay cùng hành động nâng cúp để nhắc cổ động viên đối thủ về việc anh từng 5 lần giành chức vô địch UEFA Champions League, giải đấu có chuyên môn và đẳng cấp cao nhất ở cấp CLB.

Khi được phóng viên hỏi về những bình luận của cầu thủ Al Ahli cho rằng ban tổ chức Saudi Pro League thiên vị Al Nassr, Ronaldo cho biết: "Họ chỉ có thể chứng tỏ trên mạng xã hội còn hôm nay, tôi chứng tỏ bằng màn thể hiện trên sân".

"Sau mùa giải này, tôi sẽ nói nhiều hơn về những góc khuất của giải đấu, về những điều gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của Saudi Pro League trong mắt người hâm mộ quốc tế, đặc biệt là châu Âu. Đã có rất nhiều cuộc biểu tình, bài đăng sai sự thật trên mạng xã hội. Đó không phải là bóng đá", siêu sao sinh năm 1985 cho biết thêm.

Với chiến thắng 2-0 trước đội đương kim vô địch châu Á, Al Nassr tiến bước quan trọng trong hành trình hướng đến ngôi vương Saudi Arabia, đồng thời là danh hiệu đầu tiên kể từ khi đến Trung Đông của Ronaldo. Bên cạnh đó, CR7 cùng đồng đội còn được chơi trận chung kết AFC Champions League Two gặp Gamba Osaka trên sân nhà vào ngày 17/5.