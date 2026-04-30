Henry sốc với trận Atletico-Arsenal

Cựu danh thủ Thierry Henry chỉ trích màn so tài giữa Atletico Madrid và Arsenal là trận đấu đáng thất vọng nhất ông từng xem tại Champions League.

Arsenal và Atletico Madrid bất phân thắng bại.

Trong buổi bình luận sau trận bán kết lượt đi Champions League giữa Atletico Madrid và Arsenal rạng sáng 30/4, Thierry Henry đưa ra nhận xét gay gắt về chất lượng chuyên môn của cuộc đối đầu.

Cựu tiền đạo người Pháp cho rằng đây có thể là trận Champions League tệ nhất ông từng chứng kiến. Theo Henry, việc hai đội phải chờ đến những bàn thắng từ chấm 11 m để phân định thắng thua, trong khi không bên nào ghi được bàn từ bóng sống, cho thấy màn trình diễn thiếu đột biến và nghèo nàn ý tưởng tấn công.

Henry nhấn mạnh ở đẳng cấp bán kết Champions League, người hâm mộ có quyền chờ đợi sự dũng cảm, sáng tạo cùng những cầu thủ sẵn sàng tạo khác biệt. Tuy nhiên, điều ông nhìn thấy chỉ là hai đội ưu tiên giữ cấu trúc, lùi sâu đội hình và chờ đối thủ mắc sai lầm.

“Bóng đá phải mang tính giải trí, phải truyền cảm hứng và khiến khán giả bật dậy khỏi ghế. Nhưng trận này chỉ giống cuộc chiến sinh tồn”, Henry nhận xét.

Huyền thoại của Arsenal cũng khẳng định hiểu giá trị của chiến thuật và tính kỷ luật trong bóng đá hiện đại. Dù vậy, khi cả hai đội đều e ngại chơi bóng và không ai dám mạo hiểm, trận đấu trở nên khó xem.

Theo Henry, Champions League cần những cầu thủ có cá tính, chủ động đòi bóng và đủ khả năng thay đổi cục diện ở thời điểm quan trọng. Ông cho rằng trong trận đấu này, không ai thể hiện được vai trò đó.

Khép lại phần bình luận, Henry nhấn mạnh màn so tài giữa Atletico Madrid và Arsenal không phản ánh đúng tinh thần vốn có của Champions League. Nhận xét của cựu danh thủ người Pháp nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận sau trận đấu.