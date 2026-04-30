CĐV Arsenal phẫn nộ với trọng tài

Arsenal bị từ chối một quả phạt đền trong trận hòa 1-1 trước chủ nhà Atletico Madrid ở bán kết lượt đi Champions League vào rạng sáng 30/4.

Tình huống Arsenal không được hưởng phạt đền.

Phút 80 trận đấu tại Metropolitano, Eberechi Eze ngã trong vùng cấm sau tác động của David Hancko. Ban đầu, trọng tài chính Danny Makkelie chỉ tay vào chấm phạt đền nhưng sau khi tham khảo video làm chậm, vị vua áo đen người Hà Lan đảo ngược quyết định.

Hình ảnh từ màn hình ngoài đường biên cho thấy Eze đẩy được trái bóng trước khi bị Hancko đạp vào chân. Tuy nhiên, ông Makkelie vẫn không cho đội khách hưởng lợi thế.

Trên trang chủ, UEFA chỉ hiện thông báo ngắn gọn: "Số 17 của Atletico Madrid không phạm lỗi với đối thủ".

Quyết định của trọng tài chính khiến người hâm mộ Arsenal bất bình. "Đó là vụ cướp", một fan bình luận. "Chúng ta lẽ ra đã thắng, nếu trọng tài không mắc sai lầm", người thứ hai cho biết. Đồng quan điểm, CĐV thứ 3 lên tiếng: "Tác động quá rõ nhưng không hiểu vì sao trọng tài lại làm ngơ".

Dù không thể có chiến thắng, Arsenal vẫn bảo toàn được trận hòa 1-1, qua đó nâng mạch bất bại tại Champions League mùa này lên con số 13 trận. Lần gần nhất làm được điều này, "Pháo thủ" giành vé vào chung kết giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu.

Ở trận lượt về, cơ hội chia đều cho cả Atletico lẫn Arsenal. "Những gì chúng tôi làm được trong hiệp hai rất tốt. Đó chính là hướng đi đúng đắn. Atletico sẽ cố gắng duy trì điều này ở trận đấu tại Emirates", Antoine Griezmann chia sẻ.

Trong khi đó, Viktor Gyokeres nói: "Trong hiệp một, Arsenal kiểm soát trận đấu khá tốt và có một vài cơ hội ghi bàn và tận dụng được một trong số đó. Sang hiệp hai, họ khởi đầu tốt hơn nhiều. Nhưng nhìn chung, đó là một trận đấu khó khăn".