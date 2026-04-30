Atletico Madrid, Arsenal bất phân thắng bại

Rạng sáng 30/4, Arsenal hòa Atletico Madrid 1-1 trên sân khách tại bán kết lượt đi Champions League.

Atletico Madrid không thể giành lợi thế.

Trận bán kết lượt đi UEFA Champions League 2025/26 giữa Atletico Madrid và Arsenal diễn ra đầy kịch tính. Kết quả này giúp "Pháo thủ" thiết lập cột mốc 13 trận bất bại liên tiếp tại đấu trường châu lục, đồng thời nắm lợi thế nhỏ trước trận lượt về tại London.

Dưới sức ép khủng khiếp từ khán đài Metropolitano, Arsenal đã có khởi đầu đầy bản lĩnh. Dù thủ thành David Raya phải sớm trổ tài cứu thua sau cú dứt điểm hiểm hóc của Julian Alvarez, đoàn quân của Mikel Arteta mới là đội kiểm soát thế trận.

Phút 45, bước ngoặt xảy ra khi David Hancko phạm lỗi với Viktor Gyokeres trong vùng cấm. Trên chấm 11m, tiền đạo người Thụy Điển không mắc sai lầm để ghi bàn thắng thứ 19 trong mùa giải, đưa Arsenal vươn lên dẫn trước ngay trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, HLV Diego Simeone thúc giục các học trò dâng cao đội hình. Những nỗ lực của đội chủ nhà sớm được đền đáp khi Ben White để bóng chạm tay trong vùng 16,5 m ở phút 55. Alvarez bước lên thực hiện quả phạt đền quyết đoán, gỡ hòa 1-1 cho Atletico.

Hưng phấn dâng cao, đội bóng Tây Ban Nha suýt chút nữa đã vượt lên dẫn trước nếu cú sút của Antoine Griezmann không đi trúng xà ở phút 63. Những phút cuối trận chứng kiến sự kịch tính nghẹt thở khi VAR từ chối một quả phạt đền thứ hai dành cho Arsenal sau tình huống va chạm giữa Hancko và Eberechi Eze.

