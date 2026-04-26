Arsenal nói về cú 'ăn 4', Man City giờ lặng lẽ 'ăn 3'

Từ tham vọng "ăn bốn" của Arsenal, cục diện xoay chiều khi Man City lạnh lùng bứt tốc và tiến gần cú "ăn ba" quốc nội.

Man City dường như có cơ hội kết thúc mùa giải thành công hơn Arsenal.

Có một nghịch lý thú vị ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Arsenal từng được nhắc đến với giấc mơ "ăn bốn", thì Man City - đội bóng khởi đầu chệch choạc hơn, lại đang là cái tên sáng cửa nhất cho cú "ăn ba" quốc nội.

Tình thế đảo ngược

Bóng đá đỉnh cao luôn khắc nghiệt ở chỗ, những tuyên bố tham vọng chỉ có giá trị khi được nâng đỡ bởi sự ổn định. Arsenal có thời điểm hội tụ đủ mọi yếu tố như phong độ, chiều sâu đội hình, niềm tin và cả động lực lịch sử. Nhưng càng đi sâu vào mùa giải, áp lực càng bộc lộ những vết nứt.

Trong khi đó, Man City lại đi theo quỹ đạo quen thuộc dưới thời Pep Guardiola. Họ không ồn ào ở giai đoạn đầu, nhưng tăng tốc đáng sợ khi bước vào đoạn nước rút. Man City mùa này không hoàn hảo ngay từ vạch xuất phát, song luôn cho cảm giác họ có thể bứt lên bất kỳ lúc nào.

Những thử nghiệm chiến thuật với cường độ pressing cao hơn khiến họ trả giá bằng sự mất cân bằng. Hàng thủ nhiều thời điểm bị đặt vào thế rủi ro khi khoảng trống phía sau lộ ra rõ rệt. Những cú sảy chân trước Tottenham, Brighton hay Aston Villa không chỉ khiến họ mất điểm, mà còn đặt ra câu hỏi về bản sắc vốn từng là điểm tựa.

Man City trở lại đúng lúc.

Nhưng khác biệt lớn nhất của một nhà vô địch nằm ở khả năng sửa sai. Guardiola không cố chấp giữ nguyên hệ thống, mà điều chỉnh từng chi tiết nhỏ từ cách pressing, cự ly đội hình, thậm chí cả nhịp độ triển khai bóng. Man City dần trở lại với hình ảnh quen thuộc. Họ kiểm soát tốt hơn, ít sai số hơn và đặc biệt là biết cách thắng trong những trận đấu xấu xí.

Việc đả bại chính Arsenal và giành danh hiệu Cúp Liên đoàn là bước ngoặt quan trọng. Không chỉ là chiếc cúp giải tỏa áp lực, đó còn là lời khẳng định rằng Man City vẫn vượt trội về tổ chức khi đối đầu trực tiếp với Arsenal. Từ nền tảng ấy, họ bước vào giai đoạn cuối mùa với sự tự tin cao độ.

Yếu tố con người cũng đóng vai trò quyết định. Những cái tên như Rayan Cherki mang lại nguồn sáng tạo mới, trong khi Erling Haaland dần tìm lại bản năng săn bàn với hiệu suất ổn định hơn.

Ở phía sau, sự chắc chắn được cải thiện giúp Man City không còn dễ bị trừng phạt như giai đoạn đầu. Đây chính là thứ tạo nên sự khác biệt trong cuộc đua dài hơi với khả năng duy trì hiệu quả ở cả hai đầu sân.

Quan trọng hơn, Man City có lợi thế mà không phải đối thủ nào cũng sở hữu là kinh nghiệm. Họ quá quen với áp lực của những cuộc đua sít sao, bởi mỗi sai lầm đều có thể trả giá bằng cả mùa giải. Khi bước vào những vòng cuối, bản lĩnh ấy thường lên tiếng.

Arsenal run rẩy

Ở chiều ngược lại, Arsenal trải qua một cú "hạ cánh" đầy đau đớn. Từ vị thế kẻ chinh phục, họ dần trở thành đội bóng bị hoài nghi về khả năng chịu áp lực. Những thất bại liên tiếp không chỉ khiến tham vọng "ăn bốn" tan vỡ, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý tại Premier League.

Đỉnh điểm là trận thua trước Man City ở Premier League. Đó là bước ngoặt khiến họ đánh rơi ngôi đầu sau hơn 200 ngày nắm giữ. Khoảng cách từng là 9 điểm giờ bị thu hẹp đáng kể.

Và đáng lo hơn, Arsenal không còn tạo ra cảm giác chắc chắn như trước. Hàng thủ, vốn là nền tảng cho chuỗi thăng hoa, bắt đầu xuất hiện những sai lầm cá nhân ở thời điểm nhạy cảm nhất.

Arsenal trở lại ngôi đầu Premier League sau trận thắng Newcastle, nhưng đá hơn đối thủ 1 trận.

Việc phải căng sức ở Champions League càng khiến bài toán trở nên phức tạp. Đối đầu Atletico Madrid là thử thách không dễ vượt qua, cả về chiến thuật lẫn thể lực.

Trong khi đó, Man City lại có điều kiện tập trung tối đa cho các mục tiêu quốc nội. Sự khác biệt về lịch thi đấu có thể mang ý nghĩa quyết định ở giai đoạn này.

Điều đáng nói là Arsenal chưa hết cơ hội. Họ vẫn còn đó những lợi thế nhất định và hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng vấn đề không còn nằm ở tính toán chiến thuật hay chất lượng đội hình, mà là bản lĩnh, thứ chỉ được kiểm chứng khi đội bóng đứng trước sức ép lớn nhất.

Bóng đá không trao danh hiệu cho đội khởi đầu tốt nhất, mà đội kết thúc mạnh mẽ nhất. Man City hiểu rõ quy luật đó và đang vận hành gần như hoàn hảo trong giai đoạn then chốt.

Với việc có Cúp Liên đoàn và góp mặt ở chung kết FA Cup, cánh cửa cho cú "ăn ba" quốc nội rộng mở hơn bao giờ hết.

Trong khi Arsenal còn mắc kẹt giữa giấc mơ và thực tại, Man City trở lại đúng hình hài đáng sợ nhất với sự lạnh lùng, chính xác và đầy toan tính. Cuộc đua chưa khép lại và nếu không có cú hích đủ lớn, Arsenal có thể phải nhìn đối thủ hoàn tất một mùa giải mà chính họ từng mơ tới.

Highlights Arsenal 1-0 Newcastle Đêm 25/4, Arsenal có chiến thắng quan trọng trước Newcastle để duy trì cuộc đua vô địch đầy căng thẳng với Manchester City sau vòng 34 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD