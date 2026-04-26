Arsenal phá kỷ lục

Arsenal đang biến những tình huống cố định thành “vũ khí” lợi hại ở mùa giải 2025/26.

Highlights Arsenal 1-0 Newcastle Đêm 25/4, Arsenal có chiến thắng quan trọng trước Newcastle để duy trì cuộc đua vô địch đầy căng thẳng với Manchester City sau vòng 34 Premier League.

Rạng sáng 26/4, Arsenal có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Newcastle trên sân Emirates ở vòng 34 Premier League. Bàn thắng xuất phát từ một quả phạt góc được ghi bởi Eberechi Eze. Pha lập công này giúp Arsenal nâng tổng số bàn từ phạt góc lên con số 17, phá kỷ lục tồn tại suốt hơn 3 thập kỷ.

Trước đó, kỷ lục 16 bàn từ phạt góc trong một mùa giải từng được thiết lập bởi Oldham Athletic tại Premier League (mùa 1992/93). Sau này, West Brom dưới thời Tony Pulis từng san bằng thành tích đó ở mùa 2016/17, trước khi chính Arsenal thiết lập con số tương tự vào mùa 2023/24.

Với 4 vòng đấu phía trước, thầy trò HLV Mikel Arteta vẫn có thể phá sâu kỷ lục của bản thân. Điều đáng chú ý là Arsenal không phụ thuộc vào một cá nhân nào trong các tình huống cố định.

Jurrien Timber hiện là người ghi nhiều bàn nhất từ phạt góc với 3 pha lập công, trong khi Gabriel Magalhaes, Mikel Merino và Martin Zubimendi đều có 2 bàn mỗi người.

Lối chơi tận dụng “bóng chết” của Arsenal cũng vấp phải không ít chỉ trích. Một số ý kiến cho rằng đội bóng thành London trở nên dễ đoán và phụ thuộc quá nhiều vào các tình huống cố định.

Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh điều ngược lại: những đội bóng hàng đầu vẫn luôn biết cách khai thác tối đa lợi thế này.

Chẳng hạn, MU mùa 2007/08 hay Liverpool và Manchester City mùa 2021/22 đều ghi tới 15 bàn mỗi đội từ phạt góc trong hành trình chinh phục danh hiệu.

Rõ ràng, thành công của Arsenal không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình huấn luyện bài bản và chiến lược nhân sự hợp lý.

