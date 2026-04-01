Ngược dòng ngoạn mục, Man City sáng cửa giành cú ăn ba

Đêm 25/4, Manchester City đánh bại Southampton 2-1 ở bán kết FA Cup trên sân Wembley.

Man City vào chung kết FA Cup.

Tại Wembley, Pep Guardiola thực hiện nhiều sự điều chỉnh về nhân sự. Dẫu vậy, đẳng cấp vượt trội giúp họ sớm làm chủ cuộc chơi. Trong hiệp một, sự cơ động của Omar Marmoush liên tục đặt hàng thủ Southampton vào tình trạng báo động. Ở chiều ngược lại, đại diện từ Championship chơi kiên cường nhưng không thể tung ra nổi một cú sút trúng đích nào trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sự bế tắc trong hiệp hai buộc Pep Guardiola phải tung những "quân bài tẩy" như Erling Haaland và Nico O'Reilly vào sân. Tuy nhiên, khi sức ép của City lên đến đỉnh điểm thì bất ngờ lại xảy ra ở phút 79. Từ một tình huống xoay trở nhanh, Finn Azaz tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại James Trafford, đưa Southampton vươn lên dẫn trước trong sự vỡ òa của các cổ động viên nhà.

Thế nhưng, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc. Chỉ 4 phút sau bàn thua, Jeremy Doku thắp lại hy vọng bằng cú sút đầy uy lực, bóng chạm người hậu vệ James Bree đổi hướng đi thẳng vào lưới trước sự bất lực của Peretz. Khi tinh thần đối thủ đang dao động, Nico Gonzalez đã sắm vai người hùng với cú nã đại bác từ xa ở phút 87, hoàn tất cú ngược dòng chớp nhoáng chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút.

Pep phấn khích với pha làm bàn của học trò.



Southampton đã dồn toàn lực lên trong những phút bù giờ cuối cùng, thậm chí có tình huống cứu thua ngay trên vạch vôi sau cú sút của Savinho, nhưng chừng đó là không đủ để thay đổi cục diện.

Vượt qua "cửa tử", Manchester City chính thức ghi tên mình vào trận chung kết FA Cup lần thứ 4 liên tiếp, nơi họ sẽ chờ đợi đối thủ là Chelsea hoặc Leeds United. Cơ hội ăn ba quốc nội của "The Citizens" vẫn rộng mở, khi họ đang nắm lợi thế ở Ngoại hạng Anh và đã vô địch Carabao Cup.