Pha bóng gây phẫn nộ của cầu thủ Arsenal

Pha bỏ lỡ cuối trận của các cầu thủ Arsenal trong chiến thắng 1-0 trước Newcastle ở vòng 34 Premier League rạng sáng 26/4 khiến nhiều người hâm mộ không hài lòng.

Khoảnh khắc Victor Gyokeres gây tranh cãi.

Trong một tình huống phản công nhanh ở phút 90+3, Viktor Gyokeres nhận bóng từ đồng đội ở tuyến dưới trước khi tăng tốc, áp sát khung thành Newcastle. Chỉ có 2 cầu thủ đối phương theo kèm Gyokeres, trong khi có tới 3 cầu thủ Arsenal băng lên ở trung lộ và sẵn sàng đón đường chuyền. Tuy nhiên, tiền đạo này lại xử lý hỏng khi chuyền bóng trúng chân hậu vệ Newcastle, khiến bóng đi ra biên và làm lỡ cơ hội ghi bàn ngon ăn cho “Pháo thủ”.

Ngay sau pha bóng này, Gyokeres lập tức hứng chịu nhiều chỉ trích trên mạng xã hội. Một tài khoản viết: “Khi đội của bạn đang đua hiệu số bàn thắng với Man City và bạn lại bỏ lỡ cơ hội lý tưởng như thế này”. Một CĐV khác lên tiếng: “Gyokeres quá chậm chạp, pha xử lý cũng cẩu thả”. Một người khác bình luận: “Arsenal sẽ phải hối hận vì bỏ lỡ những tình huống như thế này”.

Trước Newcastle, Arsenal tung ra 11 cú sút, trong đó có 4 lần trúng đích nhưng chỉ ghi được 1 bàn. Chiến thắng này giúp đội bóng thành London tạm vượt Man City để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, nhưng vẫn kém đối thủ về số bàn thắng ghi được (64 so với 66).

Bình luận sau trận, cựu cầu thủ Les Ferdinand tỏ ra không hài lòng về màn trình diễn của Arsenal: “Tôi hiểu cảm giác khó chịu của CĐV Arsenal. Bạn có thể cảm nhận được sự lo lắng từ khán đài, và tôi chắc rằng chính điều đó khiến các cầu thủ thi đấu theo cách như vậy. Màn trình diễn không thực sự thuyết phục, dù họ vẫn sẽ hài lòng vì giành được 3 điểm và trở lại ngôi đầu”.

Premier League chỉ còn 4 vòng đấu nữa là hạ màn. Với Arsenal lúc này, mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa như một trận chung kết.

Highlights Arsenal 1-0 Newcastle Đêm 25/4, Arsenal có chiến thắng quan trọng trước Newcastle để duy trì cuộc đua vô địch đầy căng thẳng với Manchester City sau vòng 34 Premier League.