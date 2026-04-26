Cửa vô địch của Arsenal gần gấp ba Man City

  • Chủ nhật, 26/4/2026 06:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Siêu máy tính của Opta nâng mạnh cơ hội đăng quang của Arsenal sau chiến thắng trước Newcastle ở vòng 34 Premier League.

Arsenal giành thắng lợi quan trọng trước Newcastle.

Arsenal nhận cú hích lớn trong cuộc đua vô địch Premier League khi mô hình dự đoán của Opta Analyst nâng khả năng đăng quang của họ lên 72,44%, trong khi con số này của Man City chỉ là 27,56%.

Bản cập nhật mới được đưa ra sau chiến thắng 1-0 đầy căng thẳng của Arsenal trước Newcastle United tại Emirates đêm 25/4. Người ghi bàn duy nhất là Eberechi Eze với pha lập công đẹp mắt giúp đội bóng của HLV Mikel Arteta trở lại ngôi đầu bảng.

Trước đó ít ngày, Arsenal từng bị Manchester City vượt lên nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Tuy nhiên, việc Man City phải dồn sức cho bán kết FA Cup đã tạo cơ hội để Pháo thủ tái chiếm ngôi đầu.

Trong khi Arsenal nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chặng cuối, Man City vừa trải qua trận đấu căng thẳng tại Wembley, nơi họ ngược dòng thắng Southampton 2-1 nhờ siêu phẩm muộn của Nico Gonzalez.

Theo dự báo của Opta, Arsenal sẽ kết thúc mùa giải với 82 điểm, còn Man City dừng ở mốc 79 điểm. Điều đó đồng nghĩa đội bóng thành London được đánh giá sáng cửa vô địch nhất kể từ đầu giai đoạn nước rút.

Hiện Arsenal có 73 điểm và còn 4 trận. Man City có 70 điểm nhưng đá ít hơn một trận. Dù khoảng cách chưa an toàn, siêu máy tính của Opta cho rằng lịch thi đấu dày và áp lực từ nhiều mặt trận được xem là bất lợi cho thầy trò Pep Guardiola.

Mô hình này cũng cho rằng Arsenal đủ sức thắng 3 trong 4 vòng cuối. Với Man City, họ được dự đoán đánh rơi những điểm số quan trọng.

Người hâm mộ Arsenal còn có thể vui thêm với dự báo ở nhóm cuối bảng, khi đại kình địch Tottenham Hotspur sẽ cùng Burnley và Wolverhampton Wanderers xuống hạng mùa tới.

Spurs được dự đoán kết thúc với 39 điểm, kém West Ham United đúng 1 điểm.

Ở cuộc đua top 4, Manchester United (66 điểm), Aston Villa (64 điểm) và Liverpool (64 điểm) sẽ giành vé dự Champions League.

Đào Trần

