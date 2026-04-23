Gyokeres tái hợp bạn gái cũ trước giờ Arsenal đua cúp

Gyokeres đang bước vào chặng nước rút căng thẳng cùng Arsenal, nhưng tiền đạo người Thụy Điển vẫn tranh thủ tạo điểm nhấn ngoài sân cỏ bằng chuyến trở lại Lisbon đầy lãng mạn.

Chân sút 27 tuổi bị bắt gặp dùng bữa tại nhà hàng nổi tiếng Solar dos Presuntos, nơi anh từng rất quen thuộc trong quãng thời gian khoác áo Sporting CP. Điều đáng chú ý hơn cả là sự xuất hiện của người mẫu Ines Aguiar, bạn gái cũ từng được cho đã chia tay Gyokeres khi anh chuyển sang London thi đấu.

Việc cả hai cùng xuất hiện tại một địa điểm sang trọng nhanh chóng làm dấy lên tin đồn tái hợp. Chủ nhà hàng Pedro Cardoso còn đăng ảnh chụp cùng Gyokeres, Ines và em gái sinh đôi của cô lên mạng xã hội.

Ông viết: “Gyokeres đã trở lại Solar dos Presuntos. Giờ cậu ấy khoác áo Arsenal, nhưng vẫn luôn ở trong trái tim chúng tôi”.

Gyokeres gia nhập Arsenal từ Sporting với mức phí 63,5 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái. Trước đó, anh là thần tượng tại nửa xanh thành Lisbon khi giúp đội bóng giành liên tiếp hai chức vô địch Primeira Liga.

Kể từ khi cập bến Emirates, tiền đạo này ghi 18 bàn sau 47 trận trên mọi đấu trường, trở thành một trong những nhân tố quan trọng của Arsenal mùa này.

Tin đồn Gyokeres tái hợp bạn gái thực ra xuất hiện từ tháng 3, khi Ines bị phát hiện có mặt trên khán đài theo dõi Arsenal thắng Mansfield Town tại FA Cup. Chuyến ăn tối mới nhất tại Lisbon càng khiến khả năng nối lại tình xưa trở nên rõ ràng hơn.

Arsenal đang bước vào giai đoạn quyết định ở cả Premier League lẫn UEFA Champions League. Vì thế, phong độ của Gyokeres sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng danh hiệu của đội bóng thành London.

Tiền đạo người Thụy Điển chắc chắn hy vọng niềm vui tình cảm sẽ tiếp thêm hưng phấn trên sân cỏ. Với Arsenal, họ cần nhiều hơn những bữa tối lãng mạn. Họ cần các bàn thắng của Gyokeres đúng lúc nhất.