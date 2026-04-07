'Kẻ phản bội' Gyokeres

Viktor Gyokeres tái ngộ Sporting Lisbon giữa những cảm xúc trái chiều từ chính khán đài từng tôn vinh mùa trước.

Duyên nợ đưa Gyokeres gặp lại Sporting Lisbon.

Gyokeres trở lại Lisbon trong tâm thế đặc biệt. Có thể anh là người hùng, song cũng bị xem là kẻ phản bội trong mắt rất nhiều CĐV Sporting Lisbon. Lần này, chân sút người Thụy Điển khoác áo Arsenal với nhiệm vụ ngăn chặn một trong những màn sụp đổ lớn nhất lịch sử đội bóng Anh.

Sau 2 cú ngã liên tiếp ở FA Cup và Carabao Cup, "Pháo thủ" dồn sức cho đấu trường Champions League và Premier League. Với Gyokeres, anh có cơ hội khẳng định giá trị và trở thành điểm tựa để Arsenal tìm lại bản lĩnh. Nhưng số phận luôn biết cách sắp đặt khi để Gyokeres chống lại đội bóng cũ.

Phía sau khu bán hàng chính thức của Sporting, bức tranh lớn tôn vinh chức vô địch Primeira Liga mùa trước vẫn đặt Gyokeres ở vị trí trung tâm với màn ăn mừng đeo mặt nạ quen thuộc. Đó là hình ảnh xuất hiện tới 97 lần trong 2 mùa giải bùng nổ của Gyokeres tại Bồ Đào Nha. Sau khởi đầu chật vật tại Anh, Gyokeres dần tìm lại phong độ và liên tục tái hiện cử chỉ ấy trong màu áo Arsenal.

Với nhiều người, anh là biểu tượng thành công khi giúp Sporting vượt qua Benfica và Porto để giành các danh hiệu quốc nội liên tiếp. Nhưng với đa số CĐV áo xanh-trắng, Gyokeres bị xem là "kẻ phản bội" khi từng bỏ tập và từ chối thi đấu nhằm thúc ép thương vụ chuyển nhượng trở lại Anh.

Tại sân Jose Alvalade, Gyokeres đối diện quá khứ và gánh trọng trách kéo Arsenal khỏi khủng hoảng. Đội bóng của HLV Mikel Arteta đang sa sút. Họ không được phép thua trận thứ 3 liên tiếp, sau thất bại trước Man City ở chung kết Carabao Cup và cú sốc trước Southampton tại FA Cup.

Gyokeres là niềm hy vọng của Arsenal trước Sporting.

Bàn gỡ hòa trước Southampton là pha lập công thứ 17 của Gyokeres cho Arsenal. Nửa sau mùa giải cho thấy dấu hiệu tích cực khi anh không còn bị ảnh hưởng bởi chấn thương gân kheo. Gyokeres cũng thích nghi tốt với áp lực tại Emirates, qua đó tìm được tiếng nói chung với các đồng đội.

HLV Rui Borges của Sporting Lisbon nhận xét: "Ban đầu cậu ấy gặp khó khăn ở Anh, nhưng từng bước chứng minh giá trị. Gyokeres là cầu thủ lớn và sẽ còn ghi nhiều bàn". Hậu vệ Maxi Araujo cho biết toàn đội mừng khi thấy Gyokeres thành công, bởi những gì anh làm được tại Sporting là xứng đáng.

Arsenal chi 54,8 triệu bảng để chiêu mộ Gyokeres trong hè 2025. Tới nay, anh tiến gần mốc 20 bàn thắng và kiến tạo, đồng thời có hơn 20 lần ra sân. Phong độ của tiền đạo này càng thêm tự tin sau cú hat-trick trước Ukraine và bàn quyết định vào lưới Ba Lan, giúp tuyển Thụy Điển giành vé dự World Cup 2026.

HLV Arteta tin rằng học trò sẽ tỏa sáng: "Cậu ấy rất háo hức khi trở lại đây và luôn biết ơn quãng thời gian tại Sporting. Giờ Gyokeres đang ở tứ kết Champions League, sân khấu lớn nhất mà cậu ấy từng góp mặt. Hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục tạo nên khác biệt".

Tại Lisbon, giữa ranh giới mong manh của quá khứ và hiện tại, Gyokeres phải chứng minh rằng anh không chỉ là ký ức vàng của Sporting Lisbon, mà còn là niềm hy vọng để Arsenal thoát khỏi bờ vực sụp đổ.

