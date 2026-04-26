Fan Arsenal xin Pep tha cho Arteta

Một CĐV Arsenal tuyệt vọng lao tới hét vào Pep Guardiola sau khi Manchester City vượt lên trong cuộc đua vô địch Premier League.

Hình ảnh CĐV Arsenal ghi lại trong lúc hét vào Pep.

Cuộc đua vô địch Premier League tiếp tục nóng bỏng khi một đoạn video lan truyền mạnh trên mạng xã hội ghi lại cảnh CĐV Arsenal công khai trút giận lên HLV Pep Guardiola.

Sự việc diễn ra khi chiến lược gia người Tây Ban Nha bước xuống xe buýt của Manchester City trước trận bán kết FA Cup gặp Southampton tối 25/4. Một CĐV Arsenal đứng gần khu vực cổng vào liên tục hét lớn, yêu cầu Pep "hãy để Mikel Arteta vô địch".

Người này còn nói Guardiola giành quá nhiều danh hiệu và nên nhường lại cơ hội cho Arsenal. Đỉnh điểm, anh ta hét câu tục tĩu và đổ lỗi: "Ông đã phá nát cuộc đời tôi".

Phản ứng dữ dội nói trên phản ánh sức ép lớn mà người hâm mộ Arsenal đang trải qua. Đội bóng thành London vừa chịu cú đánh mạnh khi thua Man City 1-2 ở vòng 33. Kết quả đó giúp đoàn quân của Guardiola thu hẹp khoảng cách, trước khi tiếp tục thắng Burnley để vượt lên nhờ chỉ số phụ.

Đêm 25/4, Arsenal đã đòi lại ngôi đầu sau khi thắng Newcastle 1-0 trên sân nhà, họ đang tạm thời xếp trên Man City với khoảng cách 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.

Arsenal đã chờ từ năm 2004 để vô địch Premier League lần nữa. Vì thế, việc nhìn Man City tăng tốc đúng giai đoạn quyết định khiến không ít CĐV rơi vào trạng thái căng thẳng.

Pep Guardiola vẫn giữ im lặng trước màn công kích và nhanh chóng tiến vào sân vận động. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang hướng đến thêm một cú đúp quốc nội khi Man City ngược dòng thắng Southampton 2-1 và còn nguyên cơ hội ở Premier League lẫn FA Cup.

Người hâm mộ chẳng thể yên tâm dù cho Arsenal đã chiến thắng Thắng Newcastle 1-0 tại vòng 34 Premier League đêm 25/4 là tin vui trong bối cảnh CLB vừa trải qua 2 thất bại đáng tiếc khiến họ mất quyền tự quyết cho cuộc đua vô địch.

