Arsenal nhút nhát hay thiếu bản lĩnh tự vô địch?

Arsenal vừa thắng 1-0 trước Newcastle tại vòng 34 để chính thức lấy lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh với 73 điểm. Nhưng tại sao chỉ là thắng 1-0 khi đáng ra có thể đậm hơn?

Eze ghi bàn thắng sớm cũng không giúp Arsenal chơi tưng bừng.

Dù có được 3 điểm trọn vẹn và khơi lại mạch thắng sau hai trận thua liên tiếp tồi tệ, những người hâm mộ "Pháo thủ" vẫn khó có thể cảm thấy an tâm về màn trình diễn có phần nhút nhát của đội nhà trong giai đoạn nước rút quyết định.

Đầu xuôi nhưng đuôi không bứt phá

Trận đấu này, Arsenal được thi đấu trên thánh địa Emirates và đối thủ của họ chỉ là một Newcastle gần như cạn kiệt động lực vươn lên. Sau khi giành đủ 42 điểm để chính thức trụ hạng an toàn, bầy "Chích chòe" không còn duy trì được sự quyết tâm và ngọn lửa chiến đấu mạnh mẽ. Bằng chứng là họ vừa để thua liền ba trận liên tiếp trước đó với cùng tỷ số 1-2 khi chạm trán Sunderland, Crystal Palace cùng với Bournemouth.

Đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta tận dụng tốt ưu thế để vươn lên dẫn bàn từ khá sớm nhờ pha lập công của Eze ngay ở phút thứ 9. Thế nhưng, rốt cuộc đội chủ nhà lại không thể ghi thêm bàn thắng thứ hai để tạo ra một khoảng cách an toàn nhằm kết liễu trận đấu.

Sự chững lại này tác động trực tiếp đến cuộc đua tranh hiệu số bàn thắng bại vô cùng căng thẳng với Manchester City. Hiện tại, khả năng Arsenal và nửa xanh thành Manchester bằng điểm nhau sau khi vòng 38 khép lại vẫn là rất cao.

Trong khi đó, cả hai đội lúc này lại sở hữu hiệu số phụ ngang ngửa nhau, khiến từng bàn thắng ghi thêm đều mang ý nghĩa sống còn để định đoạt ngôi vương.

Số liệu chuyên môn trận Arsenal - Newcastle.

Nhiều ý kiến cho rằng việc Arsenal thu mình lại và chỉ thắng 1-0 cũng phù hợp trong bối cảnh chung là các đội sợ thua khi giải đấu bước vào phút cuối. Nhìn sang đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Manchester City cũng vừa trải qua một trận thắng với cách biệt tối thiểu trên sân của đội bóng chờ xuống hạng là Burnley.

Đội bóng của Pep Guardiola có bàn mở tỷ số từ rất sớm ngay ở phút thứ 5 nhờ công của tiền đạo Erling Haaland và sau đó cũng không ghi thêm bàn nào.

Man City không giống Arsenal

Thế nhưng, nếu đi sâu vào phân tích diễn biến thực tế trên sân, chúng ta sẽ thấy thái độ thi đấu của hai ứng cử viên vô địch là hoàn toàn trái ngược. Với Manchester City, sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước, họ vẫn miệt mài tấn công và hoàn toàn làm chủ cuộc chơi.

Thống kê cho thấy đội bóng áo xanh kiểm soát bóng tới 65%, tung ra 28 cú dứt điểm, tạo ra 4 cơ hội ăn bàn rõ rệt với chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên đến 3.36. Nếu trận đấu phản ánh chính xác các cơ hội bị bỏ lỡ, đoàn quân của Pep Guardiola đáng lẽ ra phải đè bẹp Burnley với tỷ số 4-1.

Số liệu chuyên môn trận Burnley - Manchester City.

Ngược lại, Arsenal sau khi có được lợi thế dẫn bàn trước Newcastle lại bộc lộ sự thận trọng thái quá và sớm tìm cách lùi sâu đội hình để bảo vệ tỷ số mong manh. Dù đang thi đấu trên sân nhà trước hàng chục nghìn khán giả, họ lại để đối thủ kiểm soát bóng đến 55%.

Số lần dứt điểm của Newcastle vươn lên con số 13, nhiều hơn tổng số 11 cú sút của Arsenal. Trong khi đội khách tạo ra 2 cơ hội lớn, đội chủ nhà lại hoàn toàn bế tắc và không có pha bóng nguy hiểm rõ rệt nào.

Newcastle cũng sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 1, cao gấp đôi so với 0,49 của Arsenal. Rõ ràng, nếu thần may mắn không mỉm cười với đội chủ nhà, Newcastle hoàn toàn xứng đáng có bàn gỡ và tỷ số trận đấu đáng ra phải là 1-1.

Sự nhút nhát này mang lại một dấu hỏi lớn về năng lực thực sự của đội chủ sân Emirates. Liệu sự may mắn có song hành mãi với Arsenal đến vòng đấu cuối cùng và họ sẽ lấy cơ sở nào để tạo ra ưu thế nếu buộc phải đua hiệu số bàn thắng bại với Manchester City. Đó là một bài toán khó giải dành riêng cho Mikel Arteta.

Có lẽ ở thời điểm hiện tại, trong thâm tâm của chiến lược gia người Tây Ban Nha, ông đang mong chờ đối thủ sảy chân và tự mắc sai lầm nhiều hơn là tin tưởng vào việc đoạt cúp bằng chính sức mạnh nội lực của đội nhà.