Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Arsenal muốn có Endrick

  • Chủ nhật, 26/4/2026 19:18 (GMT+7)
Arsenal âm thầm theo dõi sát sao tương lai của Endrick trong bối cảnh HLV Mikel Arteta muốn nâng cấp hàng công sau một mùa giải thiếu ổn định về hiệu suất ghi bàn.

Endrick lọt tầm ngắm Arsenal.

Arsenal được cho là đang lên kế hoạch tái cấu trúc mạnh mẽ hàng công. Bản hợp đồng đắt giá Viktor Gyokeres chưa đáp ứng kỳ vọng về một số 9 ổn định, trong khi Gabriel Jesus nhiều khả năng ra đi, còn tương lai của Leandro Trossard và Gabriel Martinelli chưa rõ ràng.

Trong bối cảnh đó, theo Caught Offside, Endrick nổi lên như phương án giàu tiềm năng. Cầu thủ 19 tuổi có thể chơi trung phong lẫn dạt cánh, phù hợp với triết lý linh hoạt của HLV Mikel Arteta. Sau thời gian khó khăn tại Madrid dưới thời Xabi Alonso khi ít được trao cơ hội, Endrick đang hồi sinh mạnh mẽ tại Ligue 1.

Phong độ ấn tượng trong màu áo Lyon, bao gồm những màn trình diễn quyết định trước các đối thủ lớn như PSG, giúp anh trở lại tầm ngắm của nhiều ông lớn châu Âu. Chính cha của Endrick thừa nhận rằng thời gian tại Madrid khiến con trai ông "mất đi cảm hứng chơi bóng", ám chỉ việc bị hạn chế cơ hội thi đấu.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid dự kiến có cuộc cải tổ lực lượng sau mùa giải không như kỳ vọng. Áp lực tài chính cùng khả năng thay đổi trên băng ghế huấn luyện có thể buộc đội bóng Hoàng gia phải cân nhắc bán đi một số tài năng, trong đó có Endrick.

Dù ưu tiên của tiền đạo trẻ vẫn là khẳng định bản thân tại Bernabeu, triển vọng được thi đấu thường xuyên tại Premier League trở thành lời mời gọi hấp dẫn. Với Arsenal, đây có thể là một canh bạc đáng giá, không chỉ để gia tăng sức mạnh tấn công, mà còn là bước đi chiến lược cho tương lai dài hạn.

Minh Nghi

    Đọc tiếp

    Kho cho tuyen Brazil hinh anh

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý