Arsenal phải chọn Alvarez thay vì tiếc tiền

Muốn chạm tay vào danh hiệu lớn, Arsenal cần dũng cảm đầu tư cho mẫu tiền đạo quyết định trận đấu như Julian Alvarez.

Arsenal cần dũng cảm đầu tư cho mẫu tiền đạo quyết định trận đấu như Julian Alvarez.

Arsenal đang đứng trước ngưỡng cửa quen thuộc nhưng đầy khó chịu dưới thời Mikel Arteta. Họ đủ tốt để cạnh tranh ngôi đầu Premier League, đủ bản lĩnh để tiến sâu tại UEFA Champions League, nhưng vẫn thiếu chút khác biệt để bước lên nấc thang cuối cùng.

Đó là lý do cái tên Julian Alvarez ngày càng hợp lý với đội chủ sân Emirates.

Arsenal không còn ở giai đoạn cần thêm cầu thủ tiềm năng để chờ phát triển. Họ cần những người đến là nâng tầm ngay lập tức. Alvarez đáp ứng gần như đầy đủ yêu cầu ấy: kinh nghiệm đỉnh cao, chất lượng đã được kiểm chứng và tuổi đời vẫn còn nằm trong giai đoạn sung mãn nhất.

Việc Arsenal quan tâm đến chân sút của Atlético Madrid không phải cảm hứng nhất thời. Đây là hệ quả của quá trình nhiều mùa giải tiến bộ nhưng luôn vấp ngã ở thời khắc quyết định.

Arsenal thiếu người kết liễu trận đấu

Nhìn vào bộ khung hiện tại, Arsenal sở hữu nhiều yếu tố của một đội bóng lớn. Họ phòng ngự tốt, tổ chức pressing bài bản, kiểm soát thế trận ổn định và có nhiều cầu thủ kỹ thuật ở tuyến trên. Nhưng khi bước vào những trận cầu căng thẳng, đội bóng này thường thiếu một tiền đạo có thể tự mở khóa bế tắc.

Gabriel Jesus là cầu thủ giàu năng lượng, hữu ích trong hệ thống nhưng thiếu sự lạnh lùng trước khung thành. Kai Havertz thông minh và đa năng, song không phải mẫu trung phong ghi bàn đều đặn. Nếu Viktor Gyökeres ở lại, anh vẫn cần thêm thời gian để chứng minh đẳng cấp ở môi trường khắc nghiệt nhất.

Julian Alvarez đã khẳng định được vị thế.

Alvarez thì khác. Tiền đạo người Argentina chứng minh năng lực trong màu áo Manchester City và tiếp tục bùng nổ tại Madrid. Anh có thể đá trung phong, dạt cánh hoặc chơi lùi phía sau tiền đạo cắm. Alvarez di chuyển thông minh, pressing mạnh mẽ, dứt điểm đa dạng và đặc biệt nguy hiểm ở những khoảnh khắc hỗn loạn trong vùng cấm.

Điều Arsenal thiếu lâu nay không chỉ là bàn thắng, mà là cảm giác yên tâm rằng khi trận đấu bế tắc, sẽ có ai đó giải quyết mọi chuyện. Alvarez mang lại cảm giác ấy.

Quan trọng hơn, anh là mẫu cầu thủ quen chiến thắng. Một nhà vô địch FIFA World Cup, từng ăn ba cùng Manchester City, sẽ không run rẩy trước áp lực tháng 4 hay tháng 5.

Rào cản lớn nhất nằm ở giá tiền. Atletico Madrid không cần bán ngôi sao số một của họ. Hợp đồng dài hạn giúp đội bóng Tây Ban Nha nắm toàn quyền chủ động. Nếu Arsenal muốn sở hữu Alvarez, họ phải trả mức phí cực lớn, đồng nghĩa với việc cần bán bớt cầu thủ để cân đối tài chính.

Nhưng đây cũng là thời điểm Arsenal phải thể hiện tư duy của kẻ chinh phục.

Nhiều năm qua, họ đầu tư mạnh cho nền móng: Declan Rice gia cố tuyến giữa, hàng thủ được nâng cấp, chiều sâu đội hình tốt hơn. Tất cả giúp Arsenal từ đội bóng dự Champions League trở thành ứng viên vô địch. Bước tiếp theo phải là mua người tạo khác biệt.

Julian Alvarez được đánh giá phù hợp với Arsenal.

Các CLB lớn không đứng yên khi đã mạnh. Họ tiếp tục nâng cấp ngay cả ở vị trí tưởng như ổn định. Manchester City liên tục làm điều đó suốt nhiều năm. Real Madrid cũng vậy. Arsenal nếu muốn bước vào hàng ngũ ấy, họ phải hành động tương tự.

Việc chia tay vài cái tên quen thuộc sẽ gây tiếc nuối. Nhưng bóng đá đỉnh cao luôn tàn nhẫn. Giữ nguyên đội hình chỉ vì cảm xúc thường dẫn đến trì trệ.

Thương vụ nói lên tham vọng của Arsenal

Nếu Arsenal chi đậm vì Alvarez, đó không chỉ là câu chuyện chuyển nhượng. Nó là thông điệp gửi tới phần còn lại của châu Âu rằng họ không còn hài lòng với vị thế kẻ bám đuổi.

Arteta xây dựng được cấu trúc. Ông tạo ra bản sắc, đưa Arsenal trở lại nhóm tinh hoa và duy trì sức cạnh tranh. Điều còn thiếu là một mũi nhọn đủ sắc để biến những trận hòa thành chiến thắng, biến mùa giải hay thành mùa giải lịch sử.

Alvarez có thể là mảnh ghép đó.

Không thương vụ nào bảo đảm thành công tuyệt đối. Nhưng trong trường hợp này, rủi ro của việc đứng yên còn lớn hơn rủi ro của việc đầu tư.

Arsenal đã ở rất gần đỉnh cao. Muốn bước nốt quãng đường cuối cùng, họ phải dám chi đậm cho Julian Alvarez.