Tương lai Alvarez gây chú ý

Người đại diện của Julian Alvarez lên tiếng về thông tin tiền đạo Atletico Madrid chuẩn bị chuyển đến Barcelona hè này.

Rất nhiều ông lớn tại châu Âu muốn chiêu mộ Alvarez.

Tương lai của Julian Alvarez tiếp tục gây chú ý tại Tây Ban Nha sau thông tin cho rằng gia đình anh xuất hiện ở Barcelona để tìm nhà trước thềm kỳ chuyển nhượng hè 2026. Tuy nhiên, người đại diện Fernando Hidalgo nhanh chóng bác bỏ toàn bộ điều này.

Trả lời với tờ Mundo Deportivo, Hidalgo khẳng định tin đồn nói trên "sai 1000%". Ông nhấn mạnh: "Không ai trong gia đình họ có mặt ở Barcelona cả. Lần gần nhất họ đến Barcelona là để xem trận đấu của Atletico và họ trở lại Madrid ngay ngày hôm sau".

Dù vậy, những đồn đoán vẫn tiếp diễn. Barcelona từ lâu được cho là dành sự quan tâm lớn cho tiền đạo người Argentina trong kế hoạch tìm người kế thừa lâu dài cho Robert Lewandowski.

Ở tuổi 26, Alvarez được đánh giá là mẫu trung phong hiện đại, giàu năng lượng, có thể đá nhiều vai trò trên hàng công và phù hợp với định hướng trẻ hóa lực lượng.

Bản thân cầu thủ này hồi tháng 3 từng có phát biểu úp mở về tương lai. Khi được hỏi khả năng rời Atletico, Alvarez chỉ đáp rằng "có thể có, cũng có thể không", đồng thời nhấn mạnh anh đang hạnh phúc dưới thời HLV Diego Simeone.

Hiện tại, Alvarez vẫn tập trung cho chặng cuối mùa giải cùng Atletico Madrid. Anh đang là ngôi sao đáng chú ý nhất của đội bóng thủ đô Tây Ban Nha trong hành trình chinh phục danh hiệu Champions League.

Họ sẽ chuẩn bị chạm trán Arsenal ở hai trận bán kết diễn ra vào ngày 30/4 và 6/5. Đây cũng là danh hiệu khả dĩ còn lại mà thầy trò Simeone có thể hướng tới sau khi thất bại trong trận chung kết Cúp nhà Vua trước Real Sociedad và không còn hy vọng cạnh tranh ở La Liga.

