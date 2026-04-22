3 CLB lớn tranh giành Alvarez

Những "ông lớn" gồm Arsenal, Barcelona và PSG được cho là đang cạnh tranh quyết liệt nhằm giành chữ ký của Julian Alvarez.

Alvarez được nhiều CLB lớn săn đón.

Ở tuổi 26, tiền đạo người Argentina trở thành món hàng hot nhất châu Âu sau mùa giải bùng nổ tại Atletico Madrid với 19 bàn thắng và 9 đường kiến tạo.

Tại Camp Nou, Barcelona xem Alvarez là "người thừa kế" hoàn hảo cho Robert Lewandowski, người đang đếm ngược ngày rời câu lạc bộ. Ban lãnh đạo xứ Catalonia khao khát một mũi nhọn tấn công đa năng, vừa sở hữu kinh nghiệm quốc tế dày dạn, vừa phù hợp với triết lý kiểm soát bóng truyền thống.

Dù vẫn đối mặt với những thách thức tài chính, sức hấp dẫn từ dự án thể thao mới của Barca được kỳ vọng sẽ là chìa khóa để thuyết phục nhà vô địch thế giới cập bến La Liga.

Trong khi đó, Mikel Arteta của Arsenal cũng đang tìm kiếm một quân bài đa năng để nâng cấp hàng công "Pháo thủ". Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho thấy Alvarez không mặn mà với việc sớm trở lại môi trường Premier League khắc nghiệt, điều này vô tình mang lại lợi thế chiến lược cho Barcelona.

Ở phía ngược lại, PSG dưới thời Luis Enrique sẵn sàng dùng tiềm lực tài chính hùng mạnh để đưa cựu sao Man City về Parc des Princes, nhằm bổ sung chất thép cho hàng công đang thống trị tuyệt đối bóng đá Pháp.

Sự linh hoạt của Alvarez, người có thể đá tốt ở vị trí trung phong lẫn hộ công, chính là thỏi nam châm thu hút các đội bóng lớn. Barcelona hiểu rằng họ cần phải hành động cực kỳ nhanh chóng trước khi sức mạnh từ "túi tiền không đáy" của Paris làm xoay chuyển cục diện.

