MU quyết giữ Bruno Fernandes

Manchester United quyết tâm giữ Bruno Fernandes ở lại Old Trafford, đồng thời chuẩn bị cải tổ hàng tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Theo The Telegraph, ban lãnh đạo Manchester United không có ý định để Bruno Fernandes ra đi, bất chấp việc đội trưởng người Bồ Đào Nha đang sở hữu điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu euro. Đây được xem là tuyên bố mạnh mẽ từ CLB trong bối cảnh họ bước vào giai đoạn tái thiết lực lượng.

Dù vậy, Fernandes được cho là muốn nhận những bảo đảm rõ ràng về tham vọng cạnh tranh danh hiệu của đội bóng. Ở tuổi 31, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn đặt mục tiêu chinh phục Premier League và UEFA Champions League trong màu áo Manchester United.

Đội chủ sân Old Trafford đang ưu tiên nâng cấp tuyến giữa để tạo nền tảng đủ mạnh cho giai đoạn mới. Ban lãnh đạo tin rằng một hàng tiền vệ chất lượng hơn sẽ giúp Fernandes phát huy tối đa khả năng sáng tạo cũng như giảm tải áp lực gánh đội suốt nhiều mùa qua.

Ba cái tên nằm trong tầm ngắm của Manchester United gồm Elliot Anderson, Aurélien Tchouameni và Carlos Baleba. Đây đều là những tiền vệ giàu năng lượng, phù hợp với yêu cầu tranh chấp và chuyển trạng thái nhanh ở Premier League.

Manchester United thậm chí có thể chiêu mộ tới ba tiền vệ hè này. Casemiro đứng trước khả năng rời CLB, trong khi tương lai của Manuel Ugarte vẫn còn bỏ ngỏ.

Bruno Fernandes chứng minh sự quan trọng với ''Quỷ đỏ'' khi đóng góp trực tiếp vào 27 bàn thắng (19 kiến tạo, 8 bàn thắng) của Manchester United tại Premier League giải 2025/26. Vì lẽ đó, động thái giữ Fernandes cho thấy MU muốn xây đội hình mới quanh thủ quân người Bồ Đào Nha, thay vì bắt đầu lại từ con số không.

Manchester United có biết cách tận dụng thời cơ này? Trận đấu muộn vòng 34 Premier League 2025/26 với Brentford vào rạng sáng 28/4 là thời điểm để ''Quỷ đỏ'' định đoạt cục diện cuộc đua dự Champions League mùa giải năm sau.