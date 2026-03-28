Baleba rớt giá

Sự thiếu ổn định của Carlos Baleba buộc Brighton phải hạ mức định giá, mở ra cơ hội để MU tiếp cận tiền vệ này trong hè 2026.

Mức giá của Baleba hiện được đánh giá khá mềm.

Carlos Baleba trở thành cái tên đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng khi tiếp tục được MU theo dõi sát sao. Sau một mùa giải nhiều biến động, giá trị của tiền vệ người Cameroon không còn giữ ở mức hơn 100 triệu bảng như hè năm ngoái.

MU từng hỏi mua Baleba từ năm 2025 và chưa bao giờ rút lui khỏi thương vụ. Đội chủ sân Old Trafford đánh giá cao tiềm năng phát triển của cầu thủ này, nhất là trong bối cảnh họ cần thêm sức mạnh và khả năng tranh chấp ở tuyến giữa.

Tuy nhiên, mùa giải 2025/26 chứng kiến sự sa sút nhất định của Baleba. Anh bị thay ra ngay sau hiệp một tới 7 lần, gồm 4 trận ở cấp CLB và 3 trận trong màu áo đội tuyển. Những màn trình diễn của tiền vệ sinh năm 2004 vẫn có điểm sáng, đặc biệt tại AFCON, nhưng thiếu sự ổn định cần thiết.

Baleba là mục tiêu khả dĩ cho tham vọng củng cố tuyến giữa của ''Quỷ đỏ''

Dù vậy, Baleba tiếp tục giữ được vị trí trong đội hình Brighton. Anh có 19 lần đá chính tại Premier League và là lựa chọn quen thuộc của HLV Fabian Hurzeler. Điều này cho thấy cầu thủ trẻ vẫn được CLB đặt niềm tin.

Về phía Brighton, quan điểm chuyển nhượng thay đổi. Thay vì kiên quyết giữ người, hiện tại đội bóng này sẵn sàng lắng nghe đề nghị hợp lý. Brighton cũng chủ động tìm phương án thay thế khi theo dõi tiền vệ Caleb Yirenkyi của Nordsjaelland.

Baleba gia nhập Brighton từ Lille năm 2023 để thay Moises Caicedo. Theo mô hình quen thuộc, CLB này thường phát triển cầu thủ trong vài mùa trước khi bán để thu lợi nhuận và tái đầu tư.

Với MU, đây là thời điểm thích hợp để hành động. Khi mức giá không còn bị đẩy lên quá cao, "Quỷ đỏ" có cơ hội tiếp cận một tài năng trẻ giàu tiềm năng với chi phí hợp lý hơn so với trước.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD