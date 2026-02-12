Ác mộng của Baleba

Rạng sáng 12/2, Carlos Baleba bị rút khỏi sân chỉ sau 22 phút trong trận Brighton thua 0-1 trước Aston Villa ở vòng 26 Premier League.

Highlights Aston Villa 1-0 Brighton Rạng sáng 12/2, Aston Villa vượt qua Brighton với tỷ số 1-0 thuộc vòng 26 Premier League.

Tiền vệ 22 tuổi của Brighton, mục tiêu chuyển nhượng từng được Manchester United theo sát, có ngày thi đấu thảm họa trước Aston Villa.

Baleba nhận thẻ vàng ngay ở phút thứ hai, khiến anh thi đấu trong tâm thế dè dặt và lúng túng. Trước nguy cơ mất người từ quá sớm, HLV Fabian Hurzeler quyết định thay cầu thủ người Cameroon bằng James Milner khi hiệp một còn chưa đi được nửa chặng đường.

Baleba sa sút phong độ ở mùa này.

Hình ảnh Baleba trùm áo lên mặt cho thấy rõ sự thất vọng của một tài năng trẻ đang chịu nhiều áp lực, đặc biệt kể từ khi được liên hệ với Manchester United, đội từng bị cho là chùn bước trước mức giá 120 triệu bảng mà Brighton yêu cầu.

Chính sự thay đổi bất đắc dĩ ấy lại mở ra khoảnh khắc lịch sử. Milner bước vào sân và san bằng kỷ lục 653 lần ra sân tại Premier League của Gareth Barry, cột mốc tồn tại từ năm 2018. Ở tuổi 40, lão tướng người Anh chỉ còn một trận nữa để độc chiếm vị trí số một trong lịch sử giải đấu.

Từ Leeds, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool đến Brighton, Milner xây dựng một sự nghiệp bền bỉ hiếm có. Trong khi đó, Baleba lại phải vật lộn tìm lại phong độ giữa áp lực chuyển nhượng.

Theo truyền thông xứ sương mù, MU không còn mặn mà trong việc theo đuổi Baleba. Với mức giá tương đương, "Quỷ đỏ" được cho là sẽ dành cho Elliott Anderson, ngôi sao đang gánh vác tuyến giữa của Nottingham.