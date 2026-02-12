Baleba tụt lại sau ánh đèn 120 triệu bảng

Chỉ 22 phút tại Villa Park đủ để phơi bày thực tế rằng Carlos Baleba đang trượt khỏi quỹ đạo từng đưa anh vào tầm ngắm Manchester United.

Phút thứ hai trước Aston Villa thuộc vòng 26 Premier League rạng sáng 12/2, Baleba nhận thẻ vàng. Một pha vào bóng vội vã, thiếu sự điềm tĩnh. Phút 22, anh rời sân. Không chấn thương. Không va chạm nghiêm trọng. Đó là quyết định chuyên môn của HLV Fabian Hürzeler.

Từ mục tiêu 120 triệu bảng đến 22 phút ngắn ngủi

Tổng thời gian hiện diện của Baleba chỉ gói gọn trong 22 phút. Với một tiền vệ trung tâm, đó là thông điệp nặng nề. Khi ngồi xuống băng ghế dự bị, Baleba trùm áo lên đầu. Hình ảnh ấy nói nhiều hơn mọi thống kê. Nó cho thấy một cầu thủ trẻ đang bị cuốn vào vòng xoáy tự nghi ngờ.

Chưa đầy một năm trước, Baleba là cái tên được Manchester United hỏi mua. Brighton được cho là đưa ra mức giá có thể lên tới 120 triệu bảng. Con số ấy không chỉ phản ánh giá trị thị trường. Nó vô tình biến Baleba thành biểu tượng kỳ vọng.

Từ đó, mọi bước chạy của anh đều bị soi kỹ hơn. Mỗi pha chạm bóng mang theo sức nặng của những tin đồn. Và khi phong độ chững lại, áp lực tăng theo cấp số nhân.

Khi tiềm năng không còn đủ để bảo vệ vị trí

Baleba không thiếu nền tảng. Anh có thể hình, sức mạnh và năng lượng. Nhưng Premier League không chỉ đo lường bằng tiềm năng. Nó đòi hỏi sự ổn định và kỷ luật.

Thẻ vàng ở phút thứ hai tại Villa Park cho thấy sự thiếu kiểm soát. Khi đã mang án phạt sớm, anh buộc phải chơi dè dặt. Điều đó làm giảm hiệu quả và khiến HLV phải tính toán lại.

HLV Hürzeler từng thừa nhận hồi tháng 9 rằng sự quan tâm từ Manchester United ảnh hưởng đến Baleba. Ông nói đó là điều bình thường với một cầu thủ trẻ khi truyền thông tạo ra tiếng ồn.

Lời giải thích ấy không phải sự bao biện. Nó là sự thừa nhận rằng Baleba đang học cách xử lý áp lực ở cấp độ cao nhất.

Nhưng bóng đá đỉnh cao không chờ đợi quá lâu. Brighton vận hành dựa trên cấu trúc và tính kỷ luật. Một tiền vệ trung tâm cần duy trì sự chính xác trong từng quyết định. Khi mắc lỗi sớm và đánh mất nhịp độ, niềm tin từ ban huấn luyện có thể lung lay. Việc bị thay ra sau 22 phút là minh chứng rõ ràng.

Sự tương phản càng rõ khi người thay anh là James Milner. 40 tuổi, Milner vừa cân bằng kỷ lục 653 lần ra sân tại Premier League của Gareth Barry. Một cầu thủ ở cuối sự nghiệp vẫn duy trì sự ổn định. Trong khi đó, Baleba ở tuổi 22 lại loay hoay tìm điểm tựa.

Kể từ khi được liên hệ với Manchester United, Baleba không còn duy trì được phong độ từng giúp anh nổi bật. Những pha xử lý thiếu quyết đoán xuất hiện nhiều hơn.

Nhịp chơi của Baleba thiếu sự mạch lạc. Áp lực từ con số 120 triệu bảng dường như vượt khỏi sức chịu đựng của một cầu thủ trẻ.

Villa Park không phải điểm khởi đầu của sự sa sút. Nó chỉ là lát cắt rõ ràng nhất. Baleba vẫn còn thời gian để sửa sai. Nhưng nếu không nhanh chóng ổn định tâm lý và lấy lại nhịp chơi, quãng trượt dài có thể trở thành xu hướng.

Ở Premier League, giá trị thị trường không bảo vệ ai khỏi thực tế. Phong độ mới là thước đo duy nhất. Và lúc này, Baleba đang đứng trước thử thách lớn nhất kể từ khi bước vào ánh đèn kỳ vọng.