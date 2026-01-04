MU nhận câu trả lời trong vụ Baleba

Brighton kiên quyết giữ chân Carlos Baleba trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, bất chấp MU xem tiền vệ này là mục tiêu hàng đầu.

MU có thể chiêu mộ Baleba trong năm 2026.

Theo The Times, Brighton & Hove Albion sẽ không bán Baleba trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. Ban lãnh đạo Brighton khẳng định câu lạc bộ không muốn mất trụ cột giữa mùa. Dù vậy, Manchester United vẫn duy trì sự quan tâm mạnh mẽ đến Baleba.

Đội bóng chủ sân Old Trafford liên hệ với phía đại diện của cầu thủ này và coi anh là mục tiêu chính cho kỳ chuyển nhượng năm 2026. Sky Sports cho biết Manchester United ngỏ ý sẵn sàng mua Baleba trong tháng 1, nhưng thương vụ được dự đoán sẽ rất khó khăn do lập trường kiên quyết của Brighton.

Đội bóng miền biển nước Anh muốn giữ Baleba ít nhất đến mùa hè 2026, khi thị trường tiền vệ trung tâm dự kiến sôi động hơn. Baleba nằm trong danh sách ưu tiên của MU ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, nhưng "Quỷ đỏ" rút lui do Brighton kiên quyết giữ mức định giá hơn 100 triệu bảng cho tiền vệ 22 tuổi.

HLV Amorim tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự giàu thể lực, đủ khả năng làm trụ cột ở trung tuyến. Baleba được đánh giá cao nhờ nền tảng thể chất, khả năng tranh chấp và tiềm năng phát triển lớn.

Mùa giải năm nay, Baleba ra sân 20 lần cho Brighton, trong đó có 16 trận đá chính, nhưng chỉ hai lần thi đấu trọn vẹn 90 phút. Baleba hiện còn hợp đồng với "Chim mòng biển" đến năm 2029.

Diogo Costa tung cú đá vào đồng đội trẻ Diogo Costa có hành động gây tranh cãi với đồng đội trẻ mới đây.