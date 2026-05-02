Bi kịch của Minamino

Chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) gần như lấy đi cơ hội dự World Cup 2026 của tiền đạo Takumi Minamino.

Minamino gặp chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu với AJ Auxerre hồi cuối tháng 12/2025. Kể từ đó, anh chưa thể trở lại thi đấu.

Với đặc thù của chấn thương ACL, thường cần nhiều tháng, thậm chí gần một năm để hồi phục, nhiều ý kiến cho rằng cơ hội tham dự World Cup của Minamino cùng đội tuyển Nhật Bản gần như không còn.

Sau quãng thời gian điều trị tại Monaco, Minamino trở về Nhật Bản và tiếp tục quá trình hồi phục chức năng. Dù chưa thể thi đấu, anh vẫn xuất hiện trong chiến dịch quảng bá áo đấu mới của đội tuyển Nhật Bản do Adidas tài trợ hồi tháng 3.

Hình ảnh tiền đạo này tươi cười trong màu áo số 8 nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ, với nhiều lời động viên như: “Chúng tôi đang chờ bạn trở lại” hay “Hãy cùng nhau chinh phục World Cup”.

Trên thực tế, báo chí châu Âu có chung nhận định rằng khả năng Minamino kịp tham dự kỳ World Cup diễn ra vào tháng 6 là rất thấp do thời gian hồi phục không cho phép. Nhiều tờ báo còn xếp anh vào nhóm những cầu thủ “chắc chắn vắng mặt” như Rodrygo, Eder Militao, Hugo Ekitike hay Serge Gnabry.

Trước đó, Minamino từng góp mặt tại World Cup 2022, cùng Nhật Bản vào đến vòng 16 đội trước khi bị loại bởi Croatia.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Minamino ghi 26 bàn sau 73 lần ra sân. Ở mùa giải này, anh đóng góp 4 bàn thắng sau 21 trận trên mọi đấu trường cho Monaco.

Bi kịch chấn thương có thể khép lại giấc mơ World Cup của Minamino, nhưng anh được kỳ vọng sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở mùa giải 2026/27.

