Thể thao

Nhờ đâu Ronaldo có body 'như tạc tượng'?

  • Thứ bảy, 2/5/2026 07:04 (GMT+7)
Khí hậu khắc nghiệt tại Manchester là trở ngại với nhiều cầu thủ, nhưng Cristiano Ronaldo coi đó là bệ phóng để rèn giũa ý chí, vươn mình thành cỗ máy hoàn hảo của bóng đá thế giới.

Ronaldo sở hữu thân hình hoàn hảo.

Bác sĩ huyền thoại Jesus Olmo Navas - cựu Trưởng bộ phận y tế của Real Madrid, tiết lộ câu chuyện ít người biết phía sau hành trình vươn tới đỉnh cao của siêu sao người Bồ Đào Nha. Theo ông, Ronaldo không phải cầu thủ có năng khiếu bẩm sinh hay nhất mà ông từng làm việc cùng.

"Xét về kỹ thuật thuần túy, Lionel Messi, Marcelo hay Gareth Bale đều nổi trội hơn. Nhưng Cristiano sở hữu điều mà không ai sánh được: khả năng tự hoàn thiện bản thân", Olmo nhấn mạnh.

Olmo khẳng định nguồn gốc của tinh thần thép được hình thành từ những ngày đầu Ronaldo khoác áo MU. Chính thời tiết mưa gió, ảm đạm tại thành phố công nghiệp này khiến anh lựa chọn ở lại nhà thay vì ra ngoài, từ đó hình thành thói quen tập luyện khắc nghiệt.

Chính Ronaldo từng thừa nhận: "Tôi bắt đầu tự tập vì thời tiết ở Manchester quá tệ, chẳng có gì để làm". Ngoài 45 phút tập cùng đội, anh dành thêm 3-4 giờ mỗi ngày để rèn thể lực và kỹ năng trong phòng gym cá nhân.

Sự lặp lại bền bỉ đó biến Ronaldo thành hình mẫu của sự chuyên nghiệp. Dễ hiểu khi ở tuổi 41, Ronaldo vẫn duy trì được thể trạng đáng kinh ngạc, minh chứng cho sự khổ luyện và kỷ luật thép suốt sự nghiệp.

Ronaldo vừa chạm mốc 970 bàn thắng trong sự nghiệp, đồng thời tiến gần tới cơ hội vô địch Saudi Pro League lẫn AFC Champions League Two mùa này.

Ronaldo nhảy múa Cristiano Ronaldo có màn ăn mừng cuồng nhiệt khi Al Nassr thắng Al Ahli 2-0 thuộc vòng 30 Saudi Pro League hôm 30/4.

Hiểu Phong

18:17 2/5/2026

18:02 2/5/2026

