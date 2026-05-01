Antony xấu hổ trước Ronaldo

Antony lên tiếng thừa nhận giai đoạn thất bại tại MU và tiết lộ khoảnh khắc xấu hổ khi so sánh thể hình với Cristiano Ronaldo.

Hình thể ấn tượng của Ronaldo khiến Antony cảm thấy xấu hổ.

Cầu thủ chạy cánh người Brazil mô tả thời gian tại Old Trafford là phức tạp, khi các rắc rối cá nhân khiến anh đánh mất sự ổn định về tâm lý lẫn chuyên môn. Dù vậy, Antony không tỏ ra hối tiếc, mà coi đó là bước ngoặt quan trọng giúp anh trưởng thành hơn trong sự nghiệp.

"Những vấn đề ngoài sân cỏ ảnh hưởng rất lớn. Tôi trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng đó là bài học quý giá. Tôi biết ơn Manchester United vì giúp tôi hoàn thiện bản thân", anh chia sẻ.

Đáng chú ý, Antony cũng tiết lộ kỷ niệm đặc biệt với Cristiano Ronaldo tại Old Trafford. Dù chỉ thi đấu cùng nhau 7 trận, anh dành sự ngưỡng mộ lớn cho tinh thần chuyên nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha.

"Ronaldo là hình mẫu lý tưởng. Anh ấy không chỉ nói về bóng đá mà còn chia sẻ nhiều điều về cuộc sống, giúp tôi cân bằng hơn. Có lần trong phòng xông hơi, anh ấy đùa rằng trông có giống 23 tuổi không. Tôi thật sự xấu hổ khi nhìn vào thể hình của anh ấy, nhất là khi anh ấy gần 40. Điều đó cho thấy sự chăm sóc bản thân ở đẳng cấp cao nhất", Antony kể lại.

Hiện tại, Antony tìm lại phong độ trong màu áo Real Betis khi đóng góp 13 bàn thắng cùng 9 kiến tạo sau 41 lần ra sân. Sự hồi sinh này giúp cầu thủ 26 tuổi nuôi hy vọng trở lại đội tuyển Brazil, hướng tới World Cup 2026.

