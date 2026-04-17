Antony bật khóc

Rạng sáng 17/4, Betis thua ngược Braga 2-4, qua đó dừng chân ở tứ kết Europa League với tổng tỷ số 3-5.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Antony đã không kìm được nước mắt. Cựu cầu thủ Manchester United chơi đầy cố gắng và có bàn mở tỷ số từ khá sớm. Tuy nhiên, đại diện La Liga lại thi đấu như mơ ngủ từ cuối hiệp một, dẫn đến trận thua ngược cay đắng trên sân nhà.

Cơ hội giành vé dự Champions League 2026/27 của Betis gần như khép lại khi ở La Liga, họ đang kém top 4 đến 11 điểm.

Betis thất bại cay đắng.

Sân vận động Estadio de La Cartuja như nổ tung trong hiệp một khi đội chủ nhà Real Betis tràn lên tấn công vũ bão. Chỉ trong vòng 25 phút đầu tiên, Antony và Abde Ezzalzouli đã thay nhau lập công, giúp Betis dẫn trước 2-0 và dường như đã đặt một chân vào vòng kế tiếp.

Thậm chí, mành lưới của Braga còn rung lên lần thứ ba nhưng VAR đã từ chối bàn thắng của Antony vì lỗi việt vị.

Bước ngoặt của trận đấu đến từ sai lầm của hàng thủ Betis ngay trước giờ nghỉ. Tận dụng pha phối hợp thiếu ăn ý giữa Bartra và Llorente, cựu tiền đạo Barcelona, Pau Victor ghi bàn rút ngắn tỷ số, nhen nhóm lại hy vọng cho đại diện Bồ Đào Nha.

Braga lập kỳ tích ở cúp châu Âu.

Hiệp hai chứng kiến một Braga hoàn toàn khác lột xác mạnh mẽ. Ngay khi tiếng còi bắt đầu vừa vang lên, Vitor Carvalho đánh đầu gỡ hòa 2-2. Thừa thắng xông lên, phút 53, thủ quân Ricardo Horta bình tĩnh ghi bàn thắng thứ 20 của mình trong mùa giải trên chấm phạt đền, giúp Braga dẫn ngược 3-2 sau pha phạm lỗi của Sofyan Amrabat.

Mọi nỗ lực tìm bàn gỡ của Betis sau đó đều tan thành mây khói ở phút 75, khi Jean-Baptiste Gorby tung cú sút sấm sét, ấn định chiến thắng 4-2 đầy cảm xúc.

Đây là lần đầu tiên Braga góp mặt ở bán kết Europa League kể từ năm 2011. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Carlos Vicens sẽ là đại diện Bundesliga, Freiburg.