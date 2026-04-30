Ronaldo bóc trần mặt tệ hại của bóng đá Saudi Arabia

Cristiano Ronaldo công khai chỉ trích những vấn đề ở giải VĐQG Saudi Arabia sau chiến thắng 2-0 của Al Nassr trước Al Ahli rạng sáng 30/4.

Ronaldo không hài lòng với những gì đang diễn ra ở bóng đá Saudi Arabia.

Siêu sao người Bồ Đào Nha không hài lòng với bầu không khí ngày càng tiêu cực. Anh cho rằng tình trạng than phiền quá mức và những phản ứng thái quá từ cầu thủ cũng như các bên liên quan gia tăng, làm ảnh hưởng đến hình ảnh bóng đá Saudi Arabia.

"Hiện tại, ai cũng phàn nàn, có quá nhiều phản ứng quá đà. Đây là bóng đá, không phải chiến tranh. Tất nhiên ai cũng muốn chiến thắng, nhưng không phải điều gì cũng được phép", Ronaldo thẳng thắn chia sẻ.

Chân sút kỳ cựu nhấn mạnh: "Sau khi mùa giải kết thúc, tôi sẽ công khai về những điều tệ hại đang xảy ra ở giải đấu, bởi tôi thấy có rất nhiều thứ không đúng. Rất nhiều cầu thủ công khai phàn nàn, đăng tải lên Instagram, Facebook các quyết định của trọng tài, giải đấu và cả dự án tổng thể".

CR7 cho rằng đó là tín hiệu đáng lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh Saudi Pro League đặt mục tiêu vươn tầm, cạnh tranh với các giải hàng đầu châu Âu. Theo anh, để đạt được điều đó, giải đấu không chỉ cần nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn phải xây dựng văn hóa ứng xử chuyên nghiệp và tích cực.

"Nếu muốn trở thành một trong những giải đấu tốt nhất thế giới, chúng ta phải làm gương. Cần chấm dứt tình trạng này, phân tích nghiêm túc và đối thoại cởi mở với ban tổ chức. Bởi mọi thứ đang vượt xa khuôn khổ bóng đá thông thường", Ronaldo kết lại.

Phát biểu của Ronaldo được cho là nhắm thẳng đến Merih Demiral. Cầu thủ chỉ trích trọng tài luôn đưa ra nhiều quyết định có lợi cho Al Nassr. "Mỗi mùa giải họ đều được đẩy đến gần danh hiệu. Thật khó tin", Demiral tuyên bố.

Ronaldo lập công trong trận 'chung kết' Saudi Pro League Bàn mở tỷ số trong trận đấu với Al Ahli tại vòng 30 Saudi Pro League hôm 29/4 của chân sút người Bồ Đào Nha góp phần vào chiến thắng 2-0 của Al Nassr trước đối thủ.