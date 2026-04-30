Chiếc vòng đen bí ẩn trên đầu Ronaldo

  Thứ năm, 30/4/2026 11:00 (GMT+7)
Rạng sáng 30/4, Cristiano Ronaldo có ăn mừng độc đáo khi góp công vào chiến thắng 2-0 của Al Nassr trước Al Ahli thuộc vòng 30 Saudi Pro League.

Bàn thắng đến ở phút 76 khi siêu sao người Bồ Đào Nha thể hiện bản năng săn bàn quen thuộc để gia tăng cách biệt cho đội nhà. Dù bước sang tuổi 41, Ronaldo vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc, tiếp tục chứng minh đẳng cấp bền bỉ hiếm có trong lịch sử bóng đá.

Không chỉ gây ấn tượng bằng chuyên môn, Ronaldo còn khiến khán đài bùng nổ với màn ăn mừng đầy màu sắc. Sau khi lập công, anh đội chiếc vòng đen trên đầu trước khi thực hiện điệu nhảy "Siuuu" quen thuộc.

Agal là vòng dây đen giữ cố định khăn trùm đầu, đồng thời biểu trưng cho sự trưởng thành, trách nhiệm và vẻ chỉn chu của người đàn ông vùng Vịnh. Hình ảnh do đó nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện sự hòa nhập và kết nối của CR7 với văn hóa bản địa.

Trên khán đài, các cổ động viên Al Nassr cũng tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt. Pháo sáng và hiệu ứng ánh sáng được thắp lên rực rỡ, biến sân Al Awwal Park thành một chảo lửa thật sự, tiếp thêm năng lượng cho đội chủ nhà trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Ronaldo chạm mốc 970 bàn thắng, tiến gần hơn tới thành tích lịch sử 1.000 pha lập công trong sự nghiệp chuyên nghiệp. Khoảng cách 30 bàn còn lại rõ ràng là thử thách lớn, nhưng với phong độ hiện tại, không ai dám nghi ngờ khả năng của CR7.

Chiến thắng trước Al Ahli giúp Al Nassr củng cố vị trí dẫn đầu, tiếp tục nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League. Trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, sự bền bỉ của Ronaldo trở thành điểm tựa quan trọng cho tham vọng đăng quang của đội bóng.

30:1786 hôm qua

Minh Nghi

